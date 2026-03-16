Los pliegos que tratará el Senado: la embajada de Crexell y una vacante para el papá del ministro de Justicia

Tras dos semanas de inactividad, el Senado volverá a sesionar este miércoles a las 14 para darle ingreso a una serie de pliegos de jueces, militares y diplomáticos. Aunque se trata de un mero trámite formal, será la puerta de entrada a una nueva polémica: el listado incluye la postulación de una exsenadora de un partido provincial que votó a favor de la Ley Bases y ahora es promovida por el Gobierno para ocupar la Embajada en Canadá.

La candidata es la neuquina Lucila Crexell, quien fue senadora hasta diciembre y representaba un voto clave para el oficialismo desde el monobloque que conformaba. El jueves pasado, su pliego fue enviado al Senado con las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno. Ahora, la Cámara alta debe darle estado parlamentario para iniciar la discusión en la Comisión de Acuerdos.

El escándalo en torno a Crexell se desató cuando, un día antes de la sesión por la Ley Bases, se filtró un documento interno de la Cancillería (entonces a cargo de Diana Mondino) dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, en el que se solicitaban los antecedentes jurídicos de Crexell para ser nombrada como embajadora, en ese caso ante la UNESCO, en París.

En aquel momento, Crexell negó cualquier tipo de soborno y aclaró que su voto había sido acordado entre el Gobierno nacional y el mandatario de su provincia, Rolando Figueroa. Además, sostuvo que ya venía negociando su nombramiento en el exterior con Patricia Bullrich, a quien apoyó como candidata presidencial por Juntos por el Cambio.

“Esta es una negociación que viene de mucho tiempo antes. El año pasado (por 2023) existió la posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich. Cuando ella perdió (la elección presidencial), nos quedamos sin la posibilidad de hacer ese cambio”, explicó Crexell en ese momento.

Y continuó: “En abril se retomó la posibilidad y me ofrecieron un lugar en la UNESCO. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales, trabajo en la diplomacia parlamentaria y toda mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional. Es verdad que hubo una oferta y una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases”.

Lo cierto es que, ante el manto de sospechas que tendió la oposición kirchnerista, el pliego de Crexell fue frenado. Y, ahora que la neuquina ya no es más senadora, el Gobierno lo reflotó con destino a Canadá. La decisión no hizo más que alimentar las sospechas acerca de un acuerdo espurio con la gestión mileísta.

El Senado debatirá el pliego del papá del ministro de Justicia

Además de la postulación de la embajadora, el Senado le dará ingreso a otros pliegos para las Fuerzas Armadas y para cubrir vacantes en el Poder Judicial, una tarea que se puso al hombro el ministro Juan Bautista Mahiques. El dato es que entre esos pliegos figura el de su padre, Carlos Alberto Mahiques.

El Senado debe volver a prestar acuerdo a Mahiques porque el próximo 1 de noviembre el camarista cumple 75 años, la edad límite fijada por la Constitución. Por eso, buscarán prorrogar por cinco años su puesto de vocal de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, el tribunal penal de mayor jerarquía antes de la Corte Suprema.

Una vez que ingresen este miércoles, todos los pliegos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos, que preside el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, cercano a los Menem. Allí deberán presentarse los candidatos para exponer en audiencia pública antes de la firma de los dictámenes y del tratamiento en el recinto.