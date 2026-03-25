Enviarán al Senado 60 pliegos de jueces y fiscales: «La Justicia es un pilar fundamental»

El Gobierno enviará en las próximas horas al Senado unos «60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación», según lo anunció este miércoles el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Este miercóles el funcionario volvió a retomar sus conferencias de prensa.

Pliegos en la Justicia federal

«El ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante», afirmó Adorni en conferencia de prensa.

El funcionario manifestó que «para el Gobierno, la Justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía».

«Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social«, agregó.

Adorni expresó que «durante demasiado tiempo, la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía hacer un futuro problema».

El paquete de leyes que se impulsan en el Congreso

Además, Adorni sumó que el Poder Ejecutivo Nacional enviará un nuevo paquete de leyes al Congreso.

Se pretende impulsar nuevas normas respecto a la propiedad privada, la Ley de Glaciares, la protección del medio ambiente contra incendios forestales y rurales, entre otros.

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