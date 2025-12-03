El servicio urbano de pasajeros ya está en marcha en Rincón de los Sauces

En el tercer día de la puesta en marcha el servicio urbano de pasajeros en Rincón de los Sauces, las y los pasajeros se acomodan a familiarizarse con los recorridos y los horarios. Las dos líneas dispuestas empiezan a funcionar a las 6 y el último recorrido inicia a las 22:15 para concluir a las 23:45. La diferencia entre una frecuencia y otra es de una hora y media, que es lo que tarda en realizar el recorrido la unidad.

El servicio urbano fue bien recibido por las personas que no cuentan con automóvil propio y que deben desplazarse desde las zonas más alejadas hacia el centro de la localidad. Las dos líneas -A y B- tienen trazas similares, aunque los horarios son diferentes. El punto de partida de la línea A que empieza a funcionar a las 6, inicia el recorrido en la calle Chos Malal y El Trapial y concluye en la ruta provincial N° 6.

Para el caso de la línea B, inicia en las inmediaciones de donde termina la A y llega hasta cuando comienza esa misma línea. Estos recorridos serán de lunes a viernes, no así los sábados, feriados y días no laborables. Iniciarán a las 8 y hasta las 13 y reanudará a las 15 y concluye a las 21.

Desde la empresa también se especificó que las niñas y niños que sean mayores de seis años pueden viajar solos en el colectivo, especialmente en horarios escolares. Como los boletos -que tienen un costo de $2.500 para el caso de las tarjetas personalizadas. Si se compra una tarjeta descartable el costo es de $1.500.

El diseño de los trayectos de las unidades tiene contemplado recorrer las diferentes barriadas, los espacios públicos como los recreativos, las escuelas y los centros de salud, que pasa por la avenida Papa Francisco y hasta la ruta provincial N° 6.

Las compras de las tarjetas «Mi Cole» se pueden hacer por ahora exclusivamente en el palacio municipal, pero se buscará la posibilidad de ampliar las bocas de venta y recarga. En cuanto a las 20 garitas que se colocaron se pueden observar los códigos QR que facilita, a través del escaneo con los teléfonos celulares de los recorridos, los horarios y frecuencias como el estado del servicio en tiempo real.

Se recordó que las unidades solo se detendrán en las garitas o paradas oficiales. En el único caso que podrán hacerlo fuera de lugar, será cuando haya tormenta o malas condiciones climáticas. La puesta en marcha del transporte urbano fue recibida con expectativa por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta el crecimiento que tuvo la localidad.