El STJ de Río Negro avanza con la refacción de edificios en dos ciudades clave del Alto Valle

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) continúa el plan de obras en dos puntos de la provincia para darle respuesta a la demanda edilicia creciente.

En Cipolletti, esta semana comenzaron los trabajos preliminares para la refacción integral de la fachada donde se ubica el fuero penal. En una entrevista días atrás con este medio, el Presidente de la Sala Suprema, Ricardo Apcarián detalló que el trabajo se llevará adelante «con recursos propios«.

Mientras que en Roca está previsto la readecuación del espacio situado en Sarmiento 1061 para darle una sede al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc). Al respecto, Apcarián apuntó que la intención es «sacarla sin más de los edificios judiciales, porque lo ideal sería que el centro de mediación esté fuera de ese lugar».

Cipolletti ultima detalles para la renovación de su sede del fuero penal

El proyecto ubicado en la intersección de las calles España y Urquiza contempla una intervención integral del sitio donde funcionan organismos penales y el Cuerpo de Investigación Forense. Esta iniciativa forma parte del plan de puesta en valor del inmueble y apunta a mejorar su imagen, funcionalidad y condiciones de uso.

De acuerdo con la Resolución y Pliego de Consulta publicada en octubre, la propuesta establece la ejecución en un plazo de 180 días corridos, mientras que el presupuesto oficial estimado para llevarlo adelante es de más de 282 millones de pesos.

El STJ adjudicó la primera etapa de la obra a la firma Quatro S.R.L. Esta fase inicial incluye la ejecución de una fachada ventilada de construcción industrializada, la renovación de las veredas municipales, la instalación de equipamiento urbano y la incorporación de espacios verdes y sistema de riego automatizado.

Además, abarca la reparación de revoques, la construcción de una falsa fachada sobre perfilería de steel framing, el reemplazo total de las veredas y la renovación de la iluminación exterior.

En esa misma línea, ya concluyó la puesta en valor del recinto de Roca y Sarmiento, sede del fuero de Familia, y se encuentra próxima la finalización del último tramo del Complejo Judicial de Cipolletti, que registra un avance superior al 70%.

En Roca darán asentamiento propio al Cimarc

En Roca, el Máximo Tribunal también prevé obras para el ejercicio del Poder Judicial. Las refacciones planificadas en la propiedad ubicada en Sarmiento 1061 tienen como objetivo darle una sede de uso exclusivo al Cimarc. Centro que actualmente funciona en la planta baja de la Ciudad Judicial (San Luis 853).

El Presidente de la STJ, explicó que se trata de «una vivienda» que será reparada en 2026 para sacar al mecanismo de los edificios judiciales y de «todo eso que asusta».

El espacio que será objeto de modificaciones, al día de hoy funciona como depósito. Su reconstrucción se hará desde cero, incluyendo las instalaciones, carpintería, revoques, y pintura. Se trata de 300m² a remodelar.