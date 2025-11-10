Edificio judicial en Cipolletti: invertirán más de $12.000 millones para dejar de alquilar sedes

En Cipolletti el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aprobó la licitación pública con el objetivo de terminar de construir el Complejo Judicial, de esta forma se saldría del esquema de inmuebles alquilados. El presupuesto para el proyecto se fija en un monto total de más de $12.000 millones.

Según establece el proyecto, la obra en Cipolletti consiste en la finalización de la primera etapa de la sede, la que se encuentra hoy con un 70% de obra ejecutada. La convocatoria busca contratar la ejecución de los trabajos pendientes para su finalización definitiva y su puesta en funcionamiento.

Edificio judicial en Cipolletti: desocuparán un hotel y dos oficinas alquiladas

Se informó desde el Poder Judicial de Río Negro que actualmente los inmuebles alquilados serían tres. La idea principal sería que el fuero penal se traslade al nuevo edifico, de esta forma se liberarían dos inmuebles: uno ubicado en Yrigoyen y Villegas y otro en Sarmiento y Alem.

También, se dejaría de alquilar el hotel que alberga el fuero civil, contencioso, y laboral. Mientras que el actual edificio penal quedaría para el cuerpo de investigacion forense, mediación y archivo.

Además, informaron que la obra del Complejo Judicial de Cipolletti, es la más grande de la provincia, y forma parte de la política institucional orientada a consolidar un patrimonio edilicio propio y funcional.

Edificio judicial en Cipolletti: los detalles de la obra

Según el área de infraestructura y arquitectura del Poder Judicial, el plazo de ejecución está fijado en 540 días corridos contados a partir del inicio de la edificación.

La construcción no solo contempla las terminaciones edilicias del interior, sino también intervenciones en el entorno urbano inmediato, como el cerramiento total del predio con una reja perimetral, el tratamiento del sector libre para estacionamiento, y el desarrollo de las veredas exteriores y la parquización completa.

El Complejo Judicial cuenta con una superficie cubierta de 11.178 m2, desarrollado en planta baja y dos pisos superiores, más el subsuelo con distintas funciones, área de servicios y estacionamiento. Las tareas pendientes incluyen cielorrasos, instalación de artefactos, completamiento de pisos y revestimientos, carpinterías, y trabajos de fachada.