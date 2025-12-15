El STJ de Río Negro reestructura su plan de obras tras el ajuste en el presupuesto 2026

Finalizar la Ciudad Judicial de Cipolletti es una de las obras prioritarias en 2026. Foto: archivo.

Con más de 100 edificios en funcionamiento a lo largo de 50 ciudades, pueblos y parajes, el Poder Judicial enfrenta un desafío estructural, atender una demanda edilicia creciente con un presupuesto acotado. “Las necesidades son enormes y los recursos limitados”, indicaron desde el organismo judicial a Diario RÍO NEGRO.

Para el ejercicio 2026, el Superior Tribunal de Justicia envió a la Legislatura un proyecto de presupuesto general por $270 mil millones. Dentro de ese esquema se incluyó una partida de $17 mil millones destinada a obras de infraestructura.

Sin embargo, el escenario se modificó cuando el Ejecutivo provincial presentó su proyecto presupuestario en la Legislatura, donde se asigna al Poder Judicial un total de $225 mil millones y una partida de $9 mil millones para obra pública, cifra considerablemente inferior a la solicitada.

Gasto en infraestructura judicial 53% es el porcentaje de recorte entre el presupuesto para obras pedido por el STJ y el que proyecta asignar por el Ejecutivo provincial en 2026.

Los presupuestos todavía se encuentran en análisis en comisiones legislativas y no fue aprobado, sin embargo, la proyección cambió. Desde la Justicia explicaron a este medio que, si la Legislatura confirma ese esquema, será necesario adecuar lo proyectado a los recursos finalmente disponibles.

Las obras del STJ que seguirán en marcha durante 2026

En el esquema de prioridades definido por el Poder Judicial, el primer lugar lo ocupa la Ciudad Judicial de Cipolletti. Se trata del proyecto de mayor envergadura, con varios años de ejecución y un grado de avance cercano al 70%.

Actualmente se encuentra vigente la licitación pública para completar los trabajos restantes. Las ofertas pueden presentarse hasta el 22 de diciembre de 2025 y el llamado incluye terminaciones interiores y obras complementarias para su puesta en funcionamiento integral.

En segundo término, aparece el Complejo Judicial de El Bolsón, iniciado a fines de 2024 y actualmente en construcción. La obra registra un avance superior al 31%, con trabajos visibles en tabiques exteriores, aislación térmica, revestimiento de fachada y primeras instalaciones internas.

El edificio, ubicado en el predio de Guasco y Perito Moreno cedido por el municipio, tendrá una superficie de 380 m2 en dos plantas y concentrará la Fiscalía y la Casa de Justicia. La ejecución está a cargo de la empresa Máss SRL.

La tercera prioridad es San Antonio Oeste, donde la sede judicial se encuentra al límite de su capacidad. A ello se suma que el Ejecutivo proyecta para la zona Este, incluida Sierra Grande, el mayor crecimiento poblacional de la provincia, con el consecuente aumento de la demanda judicial.

Choele Choel completa el grupo de obras priorizadas. El proyecto prevé un edificio de 3.438 m2 sobre un terreno de 4.716 m2 ubicado sobre la avenida San Martín, entre República Argentina y República del Uruguay.

El diseño contempla una altura máxima de tres plantas, con bloques de uno, dos y tres niveles, y áreas complementarias como estacionamiento, depósito, taller de mantenimiento, alojamiento para el sistema informático y una subestación transformadora. En la actualidad, el Poder Judicial cuenta con unos 90 agentes judiciales en la ciudad y la ejecución de la obra quedará supeditada a la disponibilidad presupuestaria.

El plan de obras del STJ para el 2026 completo

Además de los complejos judiciales que concentran las prioridades para 2026, el plan de infraestructura del Poder Judicial incluye una extensa nómina de obras que, en caso de confirmarse el recorte presupuestario, quedarían condicionadas a la disponibilidad de fondos.

Entre ellas aparecen refacciones y readecuaciones de edificios existentes, como el inmueble del Consejo de la Magistratura, el edificio ubicado entre calles España y Urquiza de Cipolletti, la morgue judicial y la Cimarc en Roca, dependencias de la ciudad judicial de Regina y distintos inmuebles de Bariloche, donde también se proyecta una primera etapa de un nuevo complejo.

También figuran construcciones nuevas de menor escala, principalmente Juzgados de Paz, en localidades como Huergo, Valcheta, Conesa, Dina Huapi y Pilcaniyeu, además de un inmueble judicial en Cinco Saltos y otro en Allen.

El listado se completa con obras complementarias y de apoyo, como la construcción de un depósito general en Viedma, sobretechos en el complejo de Jacobacci, tareas de puesta en valor del edificio de Laprida 292 en la capital provincial y la ejecución de obras menores de mantenimiento en inmuebles judiciales de toda la provincia.

Asimismo, el plan contempla intervenciones vinculadas a la modernización tecnológica y energética, entre ellas la generación fotovoltaica en Juzgados de Paz y la implementación de sistemas de monitoreo remoto de shelters informáticos.

Desde el Poder Judicial remarcaron que todas estas obras forman parte de la planificación general, pero que su ejecución dependerá de cómo quede finalmente aprobado el Presupuesto 2026. Con una partida limitada para infraestructura, la prioridad estará puesta en sostener las obras ya iniciadas y atender las sedes consideradas urgentes, mientras el resto avanzará de manera gradual o quedará para etapas posteriores.