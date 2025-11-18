El STJ de Río Negro elevó su presupuesto 2026, con un alza del 50% y una fundamentación parcial

El presupuesto del Poder Judicial se formalizó en una acordada, con la firma de los cinco jueces. Foto: Marcelo Ochoa.

El Superior Tribunal de Justicia remitió su presupuesto para el 2026, con un incremento de un 50% en relación a las ejecuciones del presente ejercicio.

Esta pretensión de recursos se integrará al expediente que el Ejecutivo, como Poder Administrador, remitirá próximamente a la Legislatura para su tratamiento en diciembre.

Para el próximo año, el Poder Judicial requirió 270.900 millones para funcionar cuando, según las proyecciones, las erogaciones del 2025 estarán en los 180.000 millones. Esta diferencia de 90.000 millones representa un aumento de un 50%.

Igualmente, la elevación a la Legislatura del plan judicial por parte del Ejecutivo siempre llega con adecuaciones, que se ajustan más al esquema elaborado por Hacienda. Este ministerio instruyó a las carteras del gobierno que sus presupuestos no pueden superar el 10% de los desembolsos del año.

En el caso del 2025, el STJ elevó un presupuesto por 211.799 millones, pero la aprobación legislativa otorgó una partida de 162.481 millones, es decir, se aplicó un recorte del 23%.

Dato parcial 28 % El STJ fundamentó su presupuesto con un aumento del 28% con respecto al del 2025. Ocurre que ese cálculo se origina en el proyecto que no fue el aprobado. El votado por la Legislatura fue inferior y, en ese caso, la suba real alcanza el 66,6%.

La partida de Personal concentra el presupuesto. En los cálculos para el 2026, esa previsión del STJ se fijó en los 232.389 millones, que equivale a un 86% del total. La proporción en cada proyecto de gastos y de recursos se mantiene, pero, al final, las ejecuciones arrojan una mayor primacía de los desembolsos por salarios. A octubre se aproximan al 93% de la totalidad de las erogaciones.

Con la última liquidación, la masa salarial llegó a los 134.159 millones y se proyecta por encima de los 171.000 millones en el ejercicio. Frente a la previsión planteada, la suba fijada para el 2026 en Personal se calculó en un 36%.

En su elevación, el STJ remarcó que su presupuesto “incluye un detallado plan de infraestructura para consolidar sedes propias, junto con inversiones en digitalización e informatización”.

En su análisis, los jueces remarcan que la iniciativa “reúne las necesidades de todas las áreas” y se “priorizan criterios de prudencia y moderación”.

Justifica los montos en que se “encuentran por debajo de la inflación interanual”, precisando que la misma llegó al 31,8% en septiembre pasado.

“El aumento del presupuesto con respecto a 2025 es del 28%, en continuidad con los criterios de austeridad que sostiene el Poder Judicial”, afirma la presentación del STJ. Pero, esa evaluación es rebatible, pues el cotejo realizado se cumple sobre el presupuesto original del Poder Judicial, que no fue el aprobado.

El aumento es del 66,6% cuando se compara el número de la presente elevación (270.900 millones) con la efectiva partida asignada por la Legislatura (162.480 millones).

Sí, en cambio, si la comparación se basa en el verdadero, entonces el aumento es del 66,6%.

Un rubro que destaca la acordada del STJ se corresponde a la “inversión prevista en obras públicas”, pero aclara que está “condicionada a la aprobación del presupuesto”. La nómina resalta “la continuidad de la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti y del Complejo Judicial de El Bolsón”, previendo la “construcción del Complejo Judicial de San Antonio Oeste”.

Se menciona, además, la “refacción del inmueble del Consejo de la Magistratura, la readecuación del edificio de Cipolletti (ubicado entre las calles España y Urquiza de Cipolletti” y “diversas intervenciones en los Juzgados de Paz de Huergo, Sierra Colorada, Valcheta, Conesa y Dina Huapi”.

Se proyectan “refacciones y adecuaciones en Bariloche, junto con el desarrollo del proyecto de la primera etapa del futuro complejo judicial de esa ciudad” y, entre otros, figuran trabajos en el edificio central de Viedma, en la morgue judicial y de la CIMARC en Roca, el mantenimiento de la Ciudad Judicial de Villa Regina.