La Legislatura de Río Negro tratará el desafuero de un legislador y sería aceptado el jueves

La Legislatura sesionará el jueves y el desafuero de Belloso estará seguramente en el temario. Foto: M.Ochoa.

La Legislatura recibió el pedido judicial para el desafuero del legislador peronista Daniel Belloso, que se fundamenta en la acusación por la causa penal de Techo Digno.

Esa solicitud, remitida por el juez roquense Oscar Gatti, tendrá tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, después, pasará al pleno del cuerpo, estimándose su tratamiento en la sesión del jueves.

Los delitos de la imputación a Belloso se encuadran en “fraude contra la administración pública” y “peculado”.

Todo indica que el pedido judicial será aceptado, pues el propio Belloso aceptaría ese requerimiento para continuar con la instancia judicial.

En marzo, la fiscal Graciela Echegaray planteó el desafuero para proseguir con la acusación. Aludió al artículo 92 del Código Procesal Penal, donde se establece que para la formulación de la acusación se deberá solicitar «el desafuero ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen”.

Daniel Belloso participó este martes de la reunión del Plenario de Comisiones. Foto: Marcelo Ochoa.

Belloso, que es presidente de la bancada del PJ, está acusado por presuntas irregularidades en la ejecución de planes de viviendas del Programa federal Techo Digno cuando era intendente de Choele Choel.

El desafuero habilita al Poder Judicial para seguir con el proceso judicial, pero no limita al legislador en su función parlamentaria.

En la Legislatura se recepcionaron diferentes pedidos de desafuero, pero no hay muchos antecedentes de su efectiva aceptación.

En el 2017 se formalizó un pedido contra el legislador Rubén López, a partir de la imputación por abuso sexual, a lo cual, el parlamentario respondió con una licencia, sin goce de haberes, y luego formalizó su renuncia a la banca.