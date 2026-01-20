Salud trabaja en una corrección y no habrá sectores excluidos de las horas extras en hospitales de Río Negro

Una norma de enero para autorizar el pago de horas extras no incluía a diferentes sectores, lo cual, generó preocupación entre hospitalarios. Foto: Archivo.

El gobierno provincial reaccionó frente a los cuestionamientos por las quitas de horas extras en el personal de esa cartera y prepara una nueva norma para incorporar a sectores de Salud excluidos inicialmente del pago de esos adicionales salariales.

La resolución N° 52 de la Función Pública dispuso sectores y topes del pago de horas extras que se liquidarán a partir de enero en los hospitales rionegrinos.

Esa norma contempla a “agentes administrativos del área de admisión”, con un tope de 40 horas extras y “mantenimiento”, hasta 50 horas extras. El anexo precisa además, con un máximo de 80 horas, a “auxiliares asistenciales (de enfermería, de laboratorio, de farmacia y operadores de salud mental), “servicios apoyo” (mucama, cocina, lavadero, servicios con cobertura pasiva, CAPS, Hospital complejidad III y vigilancia) y choferes de ambulancia.

Con esta resolución, una parte importante de los hospitalarios reaccionaron porque varios sectores quedaban afuera y se entendió que representaba la suspensión del reconocimiento de horas extras.

ATE y Asspur lideran esos reclamos. La organización liderada por Rodrigo Vicente identificó a las áreas excluidas Recursos Humanos, el Fondo de Obras Sociales (FOS), oficinas de Compras y Contables, Unidad Administrativa y secretarías de Dirección. Puntualizó la restitución a sectores que ya “tenían designadas horas extraordinarias en la resolución anterior”.

Asspur consideró que el “recorte de horas extras no es una medida de «orden», es una maniobra política deliberada”.

No queda claro si efectivamente existió una decisión de eliminación o, por el contrario, hubo un error por parte de Salud, que después formalizó Función Pública.

Frente al protesta hospitalaria, la cartera sanitaria, a cargo de Demetrio Thalasselis, intentó aquietar y emitió una aclaración con el objetivo de asegurar que no hay recortes en las horas extras. El texto de la nota, firmada por la secretaria de Legales, Cecilia Escuer, manifiesta que ese pago se mantiene vigente porque no existe norma que la restrinja de forma explícita.

Recuerda la existencia del decreto N° 764/25 que incluye al personal sanitario, administrativo y hospitales “dentro del régimen de percepción de horas extras”, con “topes fijados para determinados agentes y funciones”. Así se interpreta que la nueva norma “introduce límites específicos para los casos expresamente alcanzados por la misma”.

En concreto, esa aclaración, firmada por la secretaria de Legales, Cecilia Escuer, ratificó que no hay una “prohibición expresa que impida el otorgamiento de horas extras al personal” pero, igualmente, se reiteró que “se continuará trabajando en el ordenamiento y regularización del régimen de horas extras” del personal no mencionado en la resolución.

Esa manifestación gubernamental no fue suficiente para el personal inquieto y, por eso, ATE sigue con su cuestionamiento que se traduciría con otra resolución de la Función Pública para la expresa inclusión de los sectores no mencionados en la primera.

En el gobierno califican que se trataría de una norma “complementaria” y evitan la mención de una “rectificatoria”, que obviamente dejaría expuesto el error cometido por Salud. También se aclara que la misma contemplaría topes en las horas extras.