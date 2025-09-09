La fiscal de Rincón de los Sauces defendió la ley de reiterancia en la Legislatura de Neuquén

La abogada es oriunda de Paraná y tiene 42 años. Estudió derecho en la Universidad Católica Argentina. Foto Matías Subat.

Rocío Rivero ganó el concurso en el Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo de fiscal del caso de Neuquén. Le falta el último paso: que la Legislatura apruebe su designación. Los mismos diputados y diputadas que sancionaron la ley de reiterancia, y que ahora deben votar su pliego, le preguntaron qué opinaba de esta norma. «Es perfectamente constitucional», contestó.

La abogada de 42 años llegó a la provincia en 2020, proveniente de Entre Ríos. Es actualmente fiscal en Rincón de los Sauces. Si la nombran y se muda se comprometió, dijo, a realizar los 15 juicios que tiene pendiente en la localidad petrolera, aún cumpliendo funciones en Neuquén capital.

En la entrevista que le realizaron esta mañana en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia afirmó que su intención es especializarse en una materia (en Rincón debe investigar todos los delitos), y manifestó su preferencia por los que se cometen contra la administración pública.

La ley de reiterancia es la última reforma al Código Procesal Penal que instauró la Legislatura, en materia de prisión preventiva. Autoriza a los jueces a dictar la detención si una persona tiene más de una investigación abierta, aún sin tener condena en ninguna, sólo con la formulación de cargos.

Hasta el momento un solo juez de Garantías, Luis Giorgetti, la declaró inconstitucional de oficio, aunque dictó la preventiva del acusado bajo otras causales. Su par Maximiliano Bagnat se negó a aplicarla, lo que le valió el reto del bloque del PRO.

En este contexto, Rivero aseguró que el texto «es claro» y que esto es una «garantía para la sociedad», además de la víctima del delito.

En cuanto al proyecto de ley que establece narcotest sorpresivos y obligatorios a funcionarios, incluidos fiscales, la candidata sostuvo que guarda «coherencia» con perseguir y castigar el tráfico de estupefacientes, y con el principio de probidad. En cuanto a la sanción, en caso de un test positivo, mencionó que los legisladores lo habían resuelto bien si la decisión la tomaba el órgano correspondiente.

La fiscal se mostró de acuerdo con ampliar la competencia de los juicios por jurados a otros delitos, excepto a los de corrupción, con los que insistió hay que ser «cautelosos», para «evitar la militancia en una sentencia de responsabilidad».

Salvo el diputado de izquierda, Andrés Blanco, toda la comisión avaló el despacho para que su pliego se trate en la próxima sesión.