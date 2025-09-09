El TSJ de Neuquén avaló a una petrolera y declaró inconstitucional la tasa de agua de un municipio de Vaca Muerta

En 2022, El Chañar clausuró las instalaciones de tres empresas por las tomas de agua. Foto: archivo.

El Tribunal Superior de Justicia declaró inconstitucional dos ordenanzas y tres decretos de San Patricio del Chañar que habían establecido, en 2022, el cobro de una tasa de agua a las empresas petroleras que operan en su ejido. La demanda la había presentado Shell Argentina SA y el tribunal finalmente le dio la razón, por unanimidad, al considerar que el municipio se extralimitó en sus competencias al regular sobre un recurso que es de dominio del Estado provincial.

La declaración de inconstitucionalidad se dictó sobre varios artículos de las ordenanzas 1306 y 1307 y sus correspondientes decretos. Allí se establecía, por un lado, el pago de una “Tasa de Fiscalización, Control de Transporte y Gestión Integral de Agua para Uso y Reúso Industrial” y, por otro, se le daban facultades al municipio para fiscalizar, imponer multas y habilitar las obras de captación de agua.

El tema había generado una gran polémica con las empresas en 2022, durante la gestión de Leandro Bertoya.

El TSJ, atendiendo también el dictamen de la fiscalía y lo planteado por la fiscalía de Estado de la provincia, entendió que las ordenanzas en cuestión resultaban inconstitucionales por avanzar “sobre competencias provinciales en materia de aguas”.

Se evaluó que la mentada tasa dirigida a solventar las tareas de control, fiscalización y gestión sobre aguas públicas interfería en competencias «reservadas a la provincia de Neuquén», que tiene como autoridad de aplicación a Recursos Hídricos.

El fallo del vocal Germán Busamia, al que adhirieron los otros cuatro integrantes del tribunal, también desestimó el argumento ambiental esgrimido por el municipio para disponer este tipo de reglamentación “ante la ausencia de toda medida de coordinación con la provincia”.

En el 2023, Shell ya había logrado que un juzgado administrativo dicte una cautelar para frenar la aplicación de estas ordenanzas. El debate también había motivado una presentación de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) alertando que se estaban poniendo en riesgo las inversiones en Vaca Muerta.