El viaje de diputados a Estados Unidos por las elecciones frena el Presupuesto 2027 y abre un nuevo conflicto con el PRO y la UCR

El Congreso Nacional entra en un «modo pausa» que aprieta los tiempos de la agenda de Javier Milei. A cuatro semanas de que finalice el período de sesiones ordinarias, el oficialismo decidió congelar la actividad en la Cámara de Diputados.

El motivo: el viaje de una numerosa comitiva de legisladores y funcionarios a Washington para seguir de cerca las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este martes.

Como había adelantado Diario RÍO NEGRO, entre los pasajeros clave está Alberto Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Su ausencia es determinante: obliga a postergar al menos hasta la segunda semana de noviembre la firma del dictamen del Presupuesto 2027, que el Gobierno intentó, sin éxito, sacar la semana pasada ante el rechazo de sus propios aliados.

Entre los invitados por la AmCham (Cámara de Comercio de EE.UU.) y la Fundación Diálogo Argentino Americano figuran los libertarios Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz; radicales como Lisandro Nieri; y massistas como Sebastián Galmarini. Del lado del Ejecutivo viajaron «Lule» Menem y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Con el reloj en contra, la nueva hoja de ruta de La Libertad Avanza proyecta llevar el Presupuesto 2027 al recinto el 25 de noviembre. Antes de esa fecha (el día 18), intentarán sesionar para aprobar la Carta Orgánica del Banco Central y la «ley Malvinas».

Esta última enfrenta turbulencias: la reciente salida de Flávio Bolsonaro a Miami a través de Argentina reavivó los temores opositores sobre el poder que acumulará Santiago Caputo si se crea el nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

La lista de exigencias: qué piden el PRO, la UCR y las provincias

Según consignó La Nación, este freno técnico le otorga a la Casa Rosada unos días de oxígeno para intentar acercar posiciones. Sin embargo, las demandas de los bloques dialoguistas para levantar la mano son altas y variadas:

PRO: exige el pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, rebajas impositivas (como el IVA a los huevos y el impuesto a los combustibles) y el control sobre las concesiones viales.



exige el pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, rebajas impositivas (como el IVA a los huevos y el impuesto a los combustibles) y el control sobre las concesiones viales. UCR: su línea roja es garantizar la actualización por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asegurar las partidas presupuestarias para discapacidad y universidades.



su línea roja es garantizar la actualización por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asegurar las partidas presupuestarias para discapacidad y universidades. Misiones, Salta y Córdoba: los gobernadores presionan por deudas a sus cajas jubilatorias (Misiones reclama $300.000 millones), reactivación de infraestructura vial y fondos para economías regionales como el tabaco.

El conflicto paralelo: biocombustibles y la sospecha sobre el PRO

Pero el Presupuesto no es el único cortocircuito. En línea con lo que detalló La Nación, la reciente parálisis del debate por la nueva Ley de Biocombustibles preocupó a los representantes de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba).

Ambas provincias productoras esperaban que Diputados sancionara la semana pasada el proyecto que eleva los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. Sin embargo, el avance fue frenado por el PRO y legisladores bonaerenses, bajo el argumento de proteger a las pequeñas empresas (pymes) frente a las grandes aceiteras.

En el interior desconfían y sospechan que el PRO actuó en bloque con el Gobierno para trabar la ley. «Entre los movimientos del PRO y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar un proyecto que beneficia a productores», disparó en redes el cordobés Carlos Gutiérrez.