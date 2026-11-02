«Cuando recupere mis derechos, ¿por qué no?»: Cristina Kirchner planteó su candidatura para 2027 y apeló a la ONU

Cristina Fernández de Kirchner planteó la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, sujeta a la restitución de sus derechos políticos. En una entrevista concedida a The Washington Post, la exmandataria abordó la condena dictada por la Justicia argentina y detalló la estrategia internacional que activó para intentar revertir su inhabilitación.

Ante la consulta sobre una eventual postulación electoral, respondió: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. La afirmación se produce tras la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada en la causa Vialidad.

El reclamo internacional y el antecedente de Brasil

Para destrabar la inhabilitación impuesta por los tribunales locales, la defensa presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alegando la vulneración de las garantías procesales y derechos fundamentales.

La hoja de ruta legal y sus alcances contemplan los siguientes puntos:

El alcance del recurso: el comité de la ONU no posee facultad directa para revocar fallos de tribunales locales. Sin embargo, Argentina es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, marco que compromete al Estado a cumplir sus resoluciones.



el comité de la ONU no posee facultad directa para revocar fallos de tribunales locales. Sin embargo, Argentina es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, marco que compromete al Estado a cumplir sus resoluciones. El esquema comparativo: la meta de la defensa es anular la inhabilitación para habilitar una postulación, en un camino similar al que atravesó Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil antes de retornar al poder.



la meta de la defensa es anular la inhabilitación para habilitar una postulación, en un camino similar al que atravesó en Brasil antes de retornar al poder. La postura sobre las causas: durante la entrevista, rechazó los cargos por corrupción y cuestionó el desempeño del fuero federal: «Decime dónde puse el dinero, porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto».

La evaluación económica y el escenario en Estados Unidos

En otro tramo del reportaje, la expresidenta evaluó el panorama socioeconómico bajo la administración de Javier Milei. Señaló que existe frustración en sectores de la población debido a que «el dinero no alcanza hasta fin de mes» y sostuvo que el Gobierno «no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente».

Finalmente, opinó sobre las elecciones de mitad de término (midterms) en Estados Unidos, donde se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

En contraste con la posición de Milei, quien expresó en Washington su deseo de que Donald Trump resulte fortalecido en los comicios, la exmandataria ofreció una lectura distinta sobre la contienda norteamericana: «Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país».