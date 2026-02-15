Confirman cambios en la reforma laboral con las licencias médicas: en qué casos el salario se reducirá un 50%

En medio de la vorágine en La Libertad Avanza por la media sanción de la reforma laboral, en el Congreso empezó a hacer ruido el artículo aprobado que reducía los ingresos de los trabajadores en casos de inasistencias con certificado médico. Luego de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzzenegger, defendiera la medida, la jefa de bloque del oficialismo, Patricia Bullrich, anticipó modificaciones en la normativa.

La legisladora explicó este domingo a la noche que están trabajando en mantener el 100% del salario en casos de «enfermedades severas, irrecuperables», siempre y cuando se pueda verificar que sea un caso fehaciente.

Bullrich mencionó que ya inició conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para definir si el cambio se hará vía reglamentaria o mediante la incorporación de un nuevo artículo.

“Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso”, sentenció Bullrich en contacto con TN.

Reforma laboral: en qué casos te reducen un 50% el salario si presentás certificado médico

“Lo del 50% hay que dejarlo porque hay una cantidad de certificados truchos impresionantes. Si te querés hacer el vivo, cobrás menos”, precisó la ex ministra de Seguridad.

Bullrich dijo que hay un alto nivel de ausentismo laboral en Argentina por culpa de la «mafia en los certificados médicos», que escalaría a un 15% de ausencias justificadas.

“Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, confirmó y detalló que hay «clínicas y médicos presos» por la emisión de documentos apócrifos. rma busca terminar con ese circuito.

“El trabajador que simula una dolencia para ausentarse no va a poder seguir haciéndolo. Si lo intenta, cobrará solo el 50% del salario”, advirtió Bullrich.

Con respecto al nuevo criterio que ingresaría en la reforma, la senadora sostuvo que se aplicará cuando se pueda corroborar por parte de especialistas, con el fin de evitar que el beneficio sea captado por prácticas fraudulentas.

Según Bullrich, se reportan casos de que «una persona se rompe un dedo y obtiene un año y medio de certificados” y dijo que esto surge a modo de complicidad tanto de médicos como de abogados.

Tensión en el Congreso por el cambio en las licencias por enfermedad

Por Carolina Ramos.

En la Cámara de Diputados empezaron a acumularse los cuestionamientos sobre el polémico cambio en las licencias por enfermedad colado a último momento en la reforma laboral. En la oposición dialoguista querían revisar el artículo y, de lograr voltearlo, el proyecto volvería al Senado y se demoraría la sanción definitiva de la ley.

El artículo (el 44) reduce al 50% o al 75%, según el caso, la remuneración que el trabajador tiene derecho a percibir en casos de enfermedad o accidente, así como los plazos de la licencia.

Este cambio, de dudosa autoría, pasó bajo el radar durante el debate, pero ya formaba parte del texto que el oficialismo y aliados tenían en sus bancas. La controversia creció tras la aprobación del proyecto y terminó de estallar cuando el expediente ingresó a Diputados, en la tarde del viernes.

El artículo, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice lo siguiente: “En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis meses si las tuviera”.

Y agrega: “Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente”.

Aunque los especialistas señalan que el cambio apunta a combatir el “microausentismo” por razones como una lesión jugando al fútbol o un resfrío, la modificación podía generar que, llevado a un caso extremo, una mujer con cáncer de mama e hijos a su cargo cobre el 75% de su salario básico.

“Si se trata de un tratamiento oncológico por una patología que no tiene nada que ver con el trabajo, le toca el 75%”, alertó el abogado laboralista Julián De Diego, quien asesoró al Gobierno en la reforma laboral pero se mostró “sorprendido” por esta modificación.

En Diputados se encendieron las alarmas. Por fuera de Unión por la Patria, que rechazará todo el proyecto, en distintos bloques de la oposición dialoguista tienen intenciones de revisar el artículo. La inquietud alcanza tanto al interbloque Unidos, que incluye a Provincias Unidas, como al PRO de Mauricio Macri y otros diputados que no estuvieron contenidos en los acuerdos sellados en el Senado y pueden ser claves en una votación ajustada.

“¿Quién habrá sido el genio que incorporó este tema al proyecto de ley?”, se preguntó irónicamente en redes sociales el diputado por la provincia de Buenos Aires Eduardo Falcone, que integra junto a Oscar Zago el bloque MID, aliado al Gobierno. Falcone pronosticó que con este artículo “puede ocurrir lo mismo que con el Capítulo 11 del Presupuesto”, que derogaba las leyes de financiamiento universitario y del sector de discapacidad, y cayó por falta de votos.

Los planteos arrojaban incertidumbre de cara al debate que iniciará el próximo miércoles 18 a las 14 en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

Los otros puntos en disputa de la reforma laboral

No solo el artículo sobre las licencias por enfermedad despierta diferencias: también sigue dividiendo aguas la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) por el cual las empresas costearán las indemnizaciones con un porcentaje que hoy se destina al sistema jubilatorio, y que pasará a ser administrado por entidades financieras privadas.

En el Senado, el FAL recibió rechazos que, trasladados a Diputados, pueden resultar letales. Una de las que se opuso fue la schiarettista Alejandra Vigo, que abrió la puerta a un voto en espejo por parte de los seis diputados cordobeses de Provincias Unidas. “Con el FAL se genera un gran contrasentido, porque se supone que es una ley que viene a generar empleo y a su vez generará mayores aportes al sistema previsional, y resulta que, por otro lado, se están sacando recursos para completar los descuentos de aportes que se están produciendo, sobre todo, a las grandes empresas, y en parte, a las pymes”, argumentó Vigo.



También votó en contra la senadora salteña Flavia Royón, la representante del gobernador Gustavo Sáenz, quien a su vez maneja los votos de tres diputados del bloque Innovación Federal. Y otro voto negativo fue el senador Maximiliano Abad, que preside la UCR bonaerense y tiene una diputada que le responde, Karina Banfi.

Por fuera del FAL, el PRO presiona para restituir el artículo que permitía al trabajador cobrar su sueldo mediante billeteras virtuales. El oficialismo lo retiró bajo presión de los bancos, con el argumento de que la mayoría de las cientos de billeteras virtuales no pueden garantizar solvencia. Los diputados del macrismo salieron fuerte en defensa de las fintech y buscan volver a la redacción original.

En La Libertad Avanza no desconocen que el proyecto puede sufrir cambios y por eso trabajan en la logística para sesionar el jueves 19, un día después del plenario de comisiones, de modo tal de darle tiempo al Senado para revisar la ley en la última semana de extraordinarias. El apuro se resume a una única obsesión del Gobierno: que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias con la reforma laboral bajo el brazo.