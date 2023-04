Elecciones 2023 en Río Negro: recta final de los candidatos para el domingo 16

El exgobernador Alberto Weretilneck (JSRN) cerró este fin de semana una gira por la zona Andina mientras que el cipoleño Aníbal Tortoriello (Cambia Río Negro) cumplió actividades en la región atlántica.

Silvia Horne, de Vamos con Todos, recorrió parajes y se juntó con candidatos a comisionados de la Línea Sur.

Unidad Popular y Social, cuya boleta lidera Rafael Zamaro, prevé cerrar su campaña el jueves en Roca con el dirigente nacional Claudio Lozano, que completará con una caminata en la mañana del viernes.

En los últimos días, Zamaro recorrió Choele Choel y Luis Beltrán, pregonando la idea de «intentar un camino nuevo, de construcción de poder en favor de la gente corriente y despejado de vicios de la vieja política».

Gustavo Casas, que lidera la alianza Unidad para la Victoria, estuvo en el Alto Valle.

Ariel Rivero, de Primero Río Negro y referente de Javier Milei en Río Negro, cumple una intensa agenda, que incluyó ayer reuniones en Río Colorado y Viedma; continuará hoy en Luis Beltrán. Para el lunes tiene programada visitas a San Antonio, Sierra Grande y Valcheta, seguirá el martes en Lamarque y Roca. El miércoles estará en el Alto Valle Oeste y Bariloche, cerrando el jueves con presencias en Viedma y Cipolletti.

JSRN no tiene resuelto que hará su candidato a la Gobernación en la clausura, incluso se advierte de un posible viaje a Buenos Aires para una sesión programada inicialmente para el jueves. En los últimos días, Weretilneck estuvo en El Bolsón y Bariloche.

En cambio, Tortoriello volvió con su postulación por Cambia Río Negro por Viedma, San Antonio, Las Grutas y Sierra Grande. Esa alianza electoral y el ARI, prevé su cierre el jueves con una caravana en Cipolletti.

Mañana llegará la líder del ARI-CC, Elisa Carrió a Río Negro, con reuniones agendadas en Viedma y San Antonio para este lunes y martes. Se prevé también para el miércoles una visita a Bariloche para respaldar a Tortoriello, que es el candidato de la alianza del PRO con el ARI en la Provincia.

«La salud pública está en crisis y se sostiene por el esfuerzo y compromiso de los profesionales de la salud que mantienen su vocación de servicio», afirmó Tortoriello cuando concurrió al hospital Zatti de la Capital provincial.

En la última semana, el cipoleño recorrió Choele Choel, Conesa, Viedma, San Antonio, Las Grutas y Sierra Grande.

En San Antonio, Tortoriello se reunió con policías retirados y voluntarios. «Adonde vamos hay un reclamo muy fuerte por falta de escucha y abandono sin embargo hay una esperanza enorme para volver a creer en Río Negro», finalizó.

Silvia Horne y Vamos con Todos

En Naupa Huen, Horne se reunió con los candidatos de Vamos con Todos para las Comisiones de Fomento.

Frente a la candidata, los referentes relataron «la situación de abandono y desidia» de los actuales gobernantes con los parajes, resaltando la «ausencia del transporte público», que «deja aisladas a las familias e impide estudiar fuera del paraje» y «no hay ninguna perspectiva que se logre cubrir con alguna frecuencia aunque sea semanal o quincenal».

Horne también escuchó el reclamo de la «necesidad de bombear agua del Limay ya que la red domiciliaria no está potabilizada y la histórica reivindicación del callejón o libre acceso a la ruta 237, única posibilidad de obtener alguna asistencia médica o cubrir una emergencia en Picún Leufú, ya que la distancia hacia Roca, ciudad más cercana es de 220 km en camino de tierra en muy mal estado, demorando tres horas y media».

La semana pasada, Horne estuvo en Cipolletti con la exministra de Seguridad, Sabrina Frederic para abordar la cuestión de seguridad y, en ese sentido, la exfuncionaria nacional aludió que «es momento de discutir la sindicalización policial», abordando el conflicto policial existente en Río Negro.

Por su parte, en los últimos días, Casas resaltó su preocupación por el futuro financiero de Río Negro, aludiendo al reconocimiento de la gobernadora Arabela Carreras de que «la deuda del Plan Castello es impagable».

Afirmó que «Juntos Somos Río Negro nos llevó a un endeudamiento millonario y ahora hablan de la Revolución de lo mismo y de un supuesto gran acuerdo que lo único que busca es tapar agujeros porque saben que va a ser difícil gobernar la provincia».

El candidato de Unidad para Victoria entendió que «es fundamental que el gobierno no tenga mayoría en la Legislatura para que no sigan haciendo desastres que después tapan sus amigos en los órganos de control. Hoy Arabela -remarcó- nos da la razón, dijo textualmente que la provincia no estuvo en condiciones de pagarlo antes y tampoco está en condiciones ahora, menos en este contexto macroeconómico».

Hasta el viernes, los actos y las reuniones

Los candidatos y sus fuerzas centran sus cierres callejeros de campaña en el próximo jueves 13, pero los diferentes actos proselitistas estarán permitidos hasta las 24 del viernes 14.

En las prohibiciones para las elecciones, el Código Electoral de Río Negro establece en el artículo 166 que «los actos o reuniones públicas con finalidades proselitistas expresas o encubiertas y la

publicidad partidaria emitida por medios escritos, radiales o televisivos, o cualquier otra

propaganda proselitista» no podrán realizarse «desde las 32 horas antes de la iniciación de los comicios».

Durante ese plazo de veda fijada por la norma electoral rionegrina siempre los partidos o alianzas mantienen la difusión de la propaganda por las redes, pues aún no ha logrado una eficiente regulación.

Cinco últimos días en la campaña a Gobernador, vice y 46 legisladores. También en los cargos de las autoridades de 22 municipios y comisiones de Fomento.