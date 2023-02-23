Elecciones 2023: estas son las listas completas de los nueve candidatos a intendente de Viedma
La Justicia Electoral recepcionó este jueves once listas. La postulación de Marcos Castro por JSRN se repite en las dos alianzas.
Se inscribieron once propuestas para autoridades de Viedma aunque nueve son los candidatos a intendentes de cara a la elección que será en simultáneo con la Provincia el próximo 16 de abril. La postulación de Marcos Castro por JSRN se repite también en la alianza peronista Nos Une Río Negro y en el Podemos Proyectar Río Negro (PPR).
La Justicia Electoral recepcionó este jueves once listas, que corresponden a Cambia Río Negro, con la propuesta de Roberto Brussa para la intendencia, mientras que la nómina del Frente de Izquierda y de los Trabajadores está encabezada por Enrique Romero.
Unidad para la Victoria ofrece a Roberto Millaguan para el Ejecutivo Municipal; Vamos con Todos inscribió al legislador Pablo Barreno; el Partido Alternativa y Recuperación Viedma está liderado por la postulación de Mario Sabbatella.
El Partido Demócrata Cristiano anotó a Alfredo Carlos Pérez para conducir el municipio capitalino; el Frente Renovador alienta a Nehuen Paileman; y Primero Rio Negro se presenta con Christian Pappatico para la intendencia.
El actual Jefe de Gabinete, Marcos Castro es candidato de Juntos Somos Río Negro; de Nos Une Río Negro y PPR aunque se diferencian en las listas al Concejo Deliberante
Las nóminas completas
ALIANZA CAMBIA RÍO NEGRO – JUNTOS POR EL CAMBIO
Intendente
BRUSA ROBERTO
Concejales
TITULAR ANDRIA MARIA ELENA
TITULAR ACOSTA JOSE ORLANDO
TITULAR NIEVA ANGELA DEL VALLE
TITULAR MUÑOZ GABRIEL ABRAHAN
TITULAR BUGIOLACCHI JULIANA MARIA
TITULAR MUÑOZ WALTER ANGEL
TITULAR SEGUEL ANA IRMA
TITULAR EPUÑAN IGNACIO
TITULAR CALVO MONICA SUSANA
SUPLENTE PASSARELLISERGIO ANDRES
SUPLENTE ULLUA MARIA TERESA
SUPLENTE CALDERON JOSE EDUARDO
SUPLENTE RODRIGUEZSANDRA ANALIA
SUPLENTE COLLELEF OSCAR MANUEL
SUPLENTE HOLGADO MARIA BELEN
SUPLENTE VEGA RUBEN DARIO
SUPLENTE CONTRERAS CONDORI PATRICIA DANIELA
SUPLENTE CAYULEO CARLOS DANIEL
Tribunal de Cuentas
TITULAR HERRERA CRISTIAN ANDRESSi
TITULAR GUTIERREZ SIEBENLIST JESSICA NAHIR
TITULAR FELICIANO PABLO HORACIO
SUPLENTE VEGA JOSE LUIS
SUPLENTE RUS MARIA ROSA
SUPLENTE CASAZZA GONZALO ANTONIO
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD
Intendente
ROMERO ENRIQUE ANTONIO
Concejales
TITULAR IBAÑEZ NORMA BEATRIZ
TITULAR FALCON FEDERICO
TITULAR GRAMAJO PAULA ROXANA
TITULAR OCAMPO SERGIO RAUL
TITULAR GUENOMIL MUÑIZCANDELA ROCIO
TITULAR CABRAL FERMIN NICOLÁS
TITULAR COLACE LILIANA CRISTINA
Tribunal de cuentas
TITULAR FALCON LEANDRO
TITULAR CAYUNAO HERMINDA
ALIANZA JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO
Intendente
CASTRO MARCOS MANUEL
Concejales
TITULAR BICHARA PEDRO DAVID
TITULAR MACRI NATALIA PATRICIA
TITULAR RUIZ VICTOR LUCIANO
TITULAR CANALE SANDRA EDITH
TITULAR ASTUTTI NAHUEL FERNANDO
TITULAR GRANDOSO MARTINA
TITULAR RANDAZZO MENENDEZ CRISTIAN MARTIN
TITULAR LEON GLADYS MABEL
TITULAR RENDA GASTON
SUPLENTE GAMBOA ZULMA ELIANA
SUPLENTE BARRA RENEE MARCELO
SUPLENTE SCOLIALMA LUZ
SUPLENTE HEISLER PAULO ALBERTO
SUPLENTE GORRITI ARZA GUADALUPE MARIEL
SUPLENTE SUAREZ DIAZ FELIPE JOAQUIN
SUPLENTE PARRA QUIÑENAO ALICIA SOLANGE
SUPLENTE FUENTES FINOCCHIARO MATIAS EMANUEL
SUPLENTE LILLO OTERO DANIELA RUT
Tribunal de Cuentas
TITULAR DE REGE EMILIO FRANCISCO
TITULAR COCHA MARIA CRISTINA
TITULAR CARDENAS DARIO JOSÉ No
SUPLENTE SANCHEZ MARIA EUGENIA
SUPLENTE BARROSO PENIZZOTTO LUCIANO EZEQUIEL
SUPLENTE RODRIGUEZJULIANA
ALIANZA NOS UNE RÍO NEGRO
Intendente
CASTRO MARCOS MANUEL
Concejales
TITULAR ROUSIOT EVELYN JULIET
TITULAR UICICH GERMAN RUBEN
TITULAR TELLO FEDERICO ADRIAN
TITULAR LLAUQUEN CHIGUAY CLARISA DEL ROSARIO
TITULAR MAUREIRA GABRIEL JEREMIAS
TITULAR DELUCCHI GRACIELA NILDA
TITULAR PICHIÑIANCO NOELIA SOLEDAD
TITULAR ABELLEIRA TAPIA NICOLAS ARIEL
TITULAR HUENTELAF ANA DOMINGA
SUPLENTE FUENTE EDUARDO
SUPLENTE CORDOBA NURIA TERESA ANAHI
SUPLENTE SIMON MARIA LAURA
SUPLENTE CALVO JOSE RAUL
SUPLENTE TAPIACECILIA BEATRIZ
SUPLENTE LEDEZMA JORGE ALBERTO
SUPLENTE ZAPATA ORLANDO JAVIER
SUPLENTE MATUS ADRIANA RAQUEL
SUPLENTE QUINTERO ALBERTO ALFREDO
Tribunal de Cuentas
TITULAR CHIRONI JUAN MANUEL
TITULAR DE PEDRO MARIA EMILIA
TITULAR SANTA CRUZ RODRIGO
SUPLENTE MARIA ALICIA LILIANA
SUPLENTE CIFUENTES PABLO ANDRES
SUPLENTE HERRERA PHAL GEORGINA LUCIANA
ALIANZA PODEMOS PROYECTAR RÍO NEGRO (P.P.R.)
Intendente
CASTRO MARCOS MANUEL
Concejales
TITULAR GORRITI JAVIER ESTEBAN
TITULAR QUIROGA MARÍA NAZARENA
TITULAR MORENO SANDRO DANIEL
TITULAR GIMENEZ NELIDA CAMILA
TITULAR MARTINEZ GUSTAVO LUIS
TITULAR GARCIA VILMA IRIS
TITULAR SEGUEL BERTA
TITULAR RUIZ LUCIANA
TITULAR SANTOS JUAN IGNACIO
TITULAR CHICO DANIEL ALBERTO
SUPLENTE CECCHINI NEREA ABRIL
SUPLENTE PICHUNMAN OSVALDO LEANDRO
SUPLENTE MARTINI ANDREA XENEIZE
SUPLENTE CARUSSO WALTER
SUPLENTE VARGAS GARCIA NOELIA AYELEN
SUPLENTE DURAN LINARES LUCIANO JOSÉ
SUPLENTE MONDILLO JUAN CARLOS
SUPLENTE PAOLINI SILVANA LUCIA
SUPLENTE SALAMANCA PAOLA DANIELA
Tribunal de cuentas
TITULAR CACHO DAMIAN ALBERTO
TITULAR PECORARI ANALIA ROXANA
TITULAR ALVAREZ NATALIA DEL VALLE
SUPLENTE SOUTO CINTIA ESTHER
SUPLENTE PAILEMAN CHRISTIAN DEL LUJAN
SUPLENTE TROVIANI LANDO YOELA SOLEDAD
ALIANZA UNIDAD PARA LA VICTORIA
Intendente
MILLAGUAN ROBERTO DANIEL
Concejales
TITULAR DA SILVA SANDRA VIVIANA
TITULAR CORNELIO HUGO ELIAS
TITULAR LEÓN CAROLINA PATRICIA
TITULAR CAPITAN VICTOR HORACIO
TITULAR GARCIA MIRTA MABEL
TITULAR NAVARRO GABRIEL ANDRES
TITULAR SCATENA MARIA EVA
TITULAR COSTA OSCAR LUIS
TITULAR PICHON NORMA TERESA
SUPLENTE FRANCIONI JOSÉ RAÚL
SUPLENTE DÍAZ MIRTA SILVIA
SUPLENTE CEVOLI RUBÉN DARÍO OMAR
SUPLENTE CAÑOMONICA ISABEL
SUPLENTE MARIANI PAVLIN TOMÁS
SUPLENTE GARCÍA PAULA VERÓNICA
SUPLENTE ALAN LUIS ENRIQUE
SUPLENTE SOLIS CANDELA YAEL
SUPLENTE SIERRA CARLOS AVELINO
Tribunal de cuentas
TITULAR CERONE JUAN CARLOS
TITULAR CABALLERI SANDRA NOEMI
TITULAR FERNÁNDEZ FABIÁN GUSTAVO
SUPLENTE GARCIA QUEZADA CECILIA DEL CARMEN
SUPLENTE GALANTINI JOSÉ TULIO
ALIANZA VAMOS CON TODOS
Intendente
BARRENO PABLO VICTOR
Concejales
TITULAR ALGAÑARAS JULIAN
TITULAR ALAN JESSICA LORENA
TITULAR CURAPIL FABIAN GUIDO
TITULAR VARGAS MABEL ALEJANDRA
TITULAR BASUALDO ULISES GABRIEL
TITULAR LOPEZ VERONICA ESTHER
TITULAR PANIZFRANCO
TITULAR FERNANDEZ SONIA MARCELA
TITULAR GIMENEZ ANTONIO ALFREDO
SUPLENTE RUIZ SILVANA ANDREA
SUPLENTE CASTAÑEDA MANUEL ALBERTO
SUPLENTE ARRASCOYTA ALICIA NOEMI
SUPLENTE MELIVILO ANGELINA BEATRIZ
SUPLENTE GOMEZ INES ANABEL
SUPLENTE LINARES JOSE LUIS
SUPLENTE TRAMAN SUSANA NELIDA
SUPLENTE GORRITI THORP MICAELA
Tribunal de cuentas
ROSAS CATRIEL GISELLE AYELEN
TITULAR RECHENE FRANCO HERNAN
TITULAR FERNANDEZ ELIANA CAROLINA
SUPLENTE ALLAPAN NOELIA AYLEN
SUPLENTE DIEU JOANA NORALI
SUPLENTE QUIÑIGUAL AILIN NAZARENA
PARTIDO ALTERNATIVA Y RECUPERACIÓN VIEDMA
Intendente
SABBATELLA MARIO ERNESTO
Concejales
TITULAR CACHO MARIA VANESSA
TITULAR RODRIGUEZ VIDELA MARCOS GONZALO
TITULAR BOTTINELLIMARIANA
TITULAR MANSOUR JULIAN
TITULAR QUINCHAFIL MERCEDES JACINTA
TITULAR INALAF LEANDRO ERNESTO
TITULAR ANDUELO ELBA MIRIAN
TITULAR CRESPO PABLO MARTIN
TITULAR HIDALGO BLANCA NOEMI
SUPLENTE GONCALVES JOSE ANGEL
SUPLENTE LUNGARINI MARIA MARCELA
SUPLENTE FERNANDEZ LUIS ALBERTO
SUPLENTE FERNANDEZ LEANDRA ETHEL
SUPLENTE PERNIA ROSSO DIEGO IVAN
SUPLENTE ORTIZ DE LA CANAL ALEXANDRA ELIZABETH
SUPLENTE SAEZ PABLO MARCO
SUPLENTE BARTOLUCCI ANDREA MARIEL
SUPLENTE CAPURRO DANIEL ANIBAL
Tribunal de cuentas
PERNIA ROSSO MARCOS JULIO
TITULAR GONZALEZ ALCARAZ MARIA ELENA
TITULAR ECHEVERRIA JAVIER HORACIO
SUPLENTE ENTRAIGAS MARIA MARTHA
SUPLENTE ORONA ELVIO ROLANDO
SUPLENTE RAMON NORMA MARIELA
PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO (DE VIEDMA)
Intendente
PEREZ ALFREDO CARLOS
Concejales
TITULAR PEREZ ALFREDO CARLOS
TITULAR VALLEJOS DANIELA PATRICIA LORENA
TITULAR LOZON DARIO ALFONSO
TITULAR MERLO JULIA MABEL
TITULAR MESA NICASIO RUBEN
TITULAR MAZZONE MARIA DE LAS MERCEDES
TITULAR PEREZ GASTON ALEJANDRO
TITULAR SANDOVAL IZQUIERDO ROCIO BELEN
TITULAR DETTA NICOLAS RICARDO
SUPLENTE MARTINEZ GABRIELA SILVIA EDIT
SUPLENTE EPUÑAN CARLOS ALBERTO
SUPLENTE VARGAS ELIANA ELIZABETH
SUPLENTE KRIGER ALBERTO ALEJANDRO
SUPLENTE SALAS NORMA RAQUEL
Tribunal de cuentas
TITULAR VEGA CRISTIAN SEBASTIAN
TITULAR COLLOMILLA OLGA NOEMÍ ELCIRA
TITULAR CAÑUMIL LUIS EDGARDO
SUPLENTE BOREL MARIA EVA
SUPLENTE LOYER PAZOS IVES ALBERTO
PARTIDO FRENTE RENOVADOR VIEDMA
Intendente
PAILEMAN NEHUEN ALUHE
Concejales
TITULAR CIPRIANO JUAN ANIBAL
TITULAR ROJAS NANCY EDITH
TITULAR PAILEMAN NEHUEN ALUHE
TITULAR GAUNA NORA ALBA
TITULAR NABARLAZ MIGUEL ANGEL
TITULAR MONTERO ADRIANA BEATRIZ
TITULAR FRIPP PABLO ALEJANDRO
TITULAR FRIPP ERICA JIMENA
TITULAR MIGUEL ROBERTO EDUARDO
SUPLENTE MESA JESSICA DAIANA
SUPLENTE CANARIO MIGUEL ALBERTO
SUPLENTE RIQUELME SONIA NOEMI
SUPLENTE ESPEJO MARCOS JAVIER
SUPLENTE ANTIEL ROCÍO GISELLA
SUPLENTE TARRUELLA ROBERTO ALEJANDRO
SUPLENTE ALANIZ PAOLA ANDREA NOEMI
SUPLENTE ICHESFRANCISCO ALEJANDRO
SUPLENTE FIGUEROA MIGUEL ANGEL
Tribunal de cuentas
TITULAR MUÑOZ PEDRO GUSTAVO EZEQUIEL
TITULAR CUBA MARINA ESTER
TITULAR NICOLIELLO EZEQUIEL BRAULIO
SUPLENTE CURUHIL FRANCISCA EVA
SUPLENTE MORETE EMANUEL ARMANDO
SUPLENTE FIGUEROA MATIAS ARIEL
PRIMERO RÍO NEGRO
Intendente
PAPPATICO CHRISTIAN PAUL
Concejales
TITULAR FRANCO SILVINA DANIELA
TITULAR LEFFER MIGUEL ANGEL
TITULAR COLLADO BRENDA IVET
TITULAR BOCCACCINI MAURO ADRIAN
TITULAR MUÑOZ PAMELA FERNANDA EDITH
TITULAR CANTONI GUSTAVO ENRRIQUE
TITULAR ORTIZ RAQUEL MARINA
TITULAR FERNANDEZ NATAN
TITULAR CRUZ GONZALEZ YASNA ISABEL DEL CARMEN
SUPLENTE CAMINOS MAURICIO
SUPLENTE BRAVIN GLADYS ALEJANDRINA
SUPLENTE MELIÑANCO MAXIMILIANO
SUPLENTE MOYANO LILIANA ELIZABETH
SUPLENTE MOYANO LEANDRO MARCELO
SUPLENTE ULLOA FLORENCIA XIMENA
SUPLENTE BRUZZESI FABIAN HORACIO
SUPLENTE MAIQUEN MONTERO MICAELA ABRIL
SUPLENTE MUÑOZ CHRISTIAN MARTIN EZEQUIEL
Tribunal de cuentas
TITULAR RUIZ ANDRIOLI JOSE CESAR
TITULAR MUÑOZ CRISTINA NOEMI
TITULAR FLORES CUELLO GUSTAVO ARIEL
SUPLENTE CALILVANESA DE LOS ANGELES
SUPLENTE SAEZ FELIX CALIXTO
SUPLENTE CONTRERAS VERONICA FERNANDA
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