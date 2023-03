Elecciones 2023: ¿Qué hacer con la inseguridad en Roca?

Los seis candidatos a intendente opinan sobre uno de los temas que más preocupa en la agenda local, luego de los distintos hechos de inseguridad y las guerra narco que el año pasado mantuvo en vilo a los vecinos de una escuela ubicada en la zona norte de la ciudad.

María Emilia Soria: «Hemos puesto a disposición terrenos para construir comisarías».

María Emilia Soria- Pasión por Roca

«Si bien el Municipio no tiene un rol netamente activo en la seguridad porque es competencia de la Policía de la provincia de Río Negro en cabeza del Ministerio de Seguridad, sí colaboramos y articulamos con los vecinos y vecinas que muchas veces nos plantean las problemáticas que los afectan. Es por eso que en lo que va de esta gestión el Municipio colaboró primero con 20 cámaras que fueron cedidas al área de monitoreo local 911, que tuvieron una demora excesiva para ser instaladas y que no es que se sumaron esas 20 para ampliar la cobertura sino que se utilizaron para reemplazar las que a la provincia le quedaron fuera de servicio, se rompieron o no funcionaban. Por eso desde el Municipio volvimos a colaborar con otras 33 cámaras, pero en esta segunda etapa gestionamos la compra ante el Ministerio de Seguridad de Nación y luego directamente hicimos la instalación por medios propios de estas 33 nuevas cámaras de seguridad que se suman a las que ya tenía el 911.

Esta segunda tanda las instalamos nosotros y nos ocupamos nosotros del mantenimiento de estas 33, cediendo por supuesto la posibilidad de monitoreo a la provincia. De esta forma esperamos poder evitar los inconvenientes que actualmente existen con las cámaras de la provincia que cuando sucede un delito las cámaras no funcionan o están fuera de servicio, etc.

Paralelamente estamos constantemente mejorando el alumbrado público, coordinando entre Provincia y la Policía Federal operativos en la vía pública con la dirección de Tránsito Municipal.

En materia de articulación hemos tenido un vínculo constante y hemos generado diversas reuniones, por ejemplo en relación al problema de la Escuela 375, y por diferentes temas de seguridad con la provincia, vecinos e instituciones. También hemos puesto a disposición de la provincia terrenos municipales para la instalación de nuevas comisarías, como también del gobierno nacional para gendarmería en lo que tiene que ver con más seguridad al norte de la ciudad.

Carlos Banacloy: «Crearemos corredores seguros para estudiantes».

Carlos Banacloy – Orgullo Roquense

Proponemos la puesta en marcha del consejo local de seguridad: la creación de la guardia municipal con poder de vigilancia, prevención y cuidado de los ciudadanos. Además de comunicación directa con comisarías y destacamentos por zonas. Esta Guardia Municipal será capacitada desde el Ministerio de Seguridad provincial.

Buscaremos la creación de un comité entre las distintas fuerzas policiales radicadas en la ciudad, provincial, regional y federal para el monitoreo del mapa del delito. Además de un Centro Unificado de Monitoreo de cámaras, con toma de decisiones en tiempo real que permitan implementar acciones destinadas a la prevención. Incorporación de la totalidad de las cámaras instaladas en el ejido municipal, al control del Centro de Monitoreo para ampliar la zona de cobertura incorporando dispositivos que hoy solo se utilizan para control de tránsito.

Determinación de corredores seguros para estudiantes de todos los niveles educativos y la implementación de un plan de contención social como medida de baja del delito callejero.

También incorporaremos un sistema moderno de puntos seguros. Utilizaremos para ello la estructura ya existente de las garitas de colectivos para complementar las mismas con, cámara de videovigilancia, botón antipánico y un intercomunicador directo con la policía. Contribuyendo así a la seguridad de todos los vecinos y vecinas.

El narcotráfico es un problema que desde el Municipio no podemos combatir en forma directa, porque es competencia de delitos federales pero sí podemos intervenir en materia de contención y desarrollo social que es un elemento fundamental para la prevención de adicciones.

Por eso vamos a continuar incrementando la inversión para sostener una oferta enorme de talleres, cursos y capacitaciones, que este año por ejemplo totalizan más de 460 alternativas en 20 barrios de la ciudad con propuestas de cultura, deportes y oficios para promover el desarrollo de las personas, sentar las bases para una mejor perspectiva laboral y proyecto de vida. También tenemos en el CEPLA donde funciona un equipo interdisciplinario de SEDRONAR y se hace un trabajo muy importante con instituciones de la sociedad civil, con referentes barriales y deportivos, buscando generar un paliativo al problema de las adicciones.

Gastón Soto: «No hay un esquema o sistema de seguridad que permita tener más control de lo que sucede en nuestros barrios».

Gastón Soto- Cambia General Roca

El municipio tiene la obligación de establecer los canales para que la ciudad sea más segura. Más allá que el poder de policía depende de la provincia.

Actualmente, aunque con algunas inversiones por parte del Municipio, no hay un esquema o sistema de seguridad que permita tener más control de lo que sucede en nuestros barrios. La mayoría de los vecinos reclaman por este tema; no importa a quien corresponda la responsabilidad de la seguridad. Nos está pasando que cada día naturalizamos más el hecho de escuchar tiros en las noches; cada día dejamos de ser más libres por el miedo que nos produce esta situación. Esto no debe naturalizarse, porque nos vamos a transformar en Rosario. Ciudad donde el miedo de los vecinos cada día es mayor, donde se dan situaciones de criminalidad al estilo mexicano.

Nuestra propuesta es realizar un Centro de Monitoreo local, mediante un Consejo de Seguridad integrados por profesionales en el tema y articulado con la Policía Provincial. Donde la inversión en cámaras y software con inteligencia artificial (IA) permita un control eficiente para brindar mayor seguridad. Hoy la IA permite reconocimiento forense para capturar prófugos de la justicia, maniobras evasivas de vehículos, vehículos con pedido de secuestros o robados, geolocalización de los efectivos, etc. Permite además contar con un mapa de Calor Delictivo; saber cuales son las zonas donde mayor índice de robos se producen y poder actuar fortaleciendo esos lugares con mayor presencia policial. Muchas de estas situaciones el sistema de IA las resuelve automáticamente y en minutos.

Esta tecnología y organización es lo que transformó a CABA en una de las capitales del mundo más seguras, con menor índice delictivo. Lógicamente hablamos de una ciudad que tiene autonomía para ejercer el poder de policía y actuar ante la situación delictiva; para ello tendremos que coordinar y articular con nuestra Policía Provincial.

Esta inversión o proyecto demandará una década al menos; pero entendemos que es un camino que hay que empezar a transitar para brindarle a nuestros vecinos una ciudad más segura, y así podamos disfrutar de mayor libertad para nosotros, para nuestros hijos y nietos.

Mario Álvarez: «Debe haber una construcción colectiva de la seguridad».

Mario Álvarez – Unidad Popular

La primera tarea es construir de manera colectiva un mapa de la seguridad porque Roca crece de manera desordenada y debe abordar la seguridad desde un punto de vista preventivo, interviniendo en cada sector a partir de ese mapa, con las demandas particulares de cada barrio.

En algunos barrios habrá que poner cámaras, en otros más luminarias, tratamiento y limpieza de baldíos, ubicando a los dueños de terrenos no ocupados,

Hay que pensar que la inseguridad se vincula necesariamente con las condiciones de vida de muchísima gente en la ciudad, que no tiene vivienda, no tiene servicios esenciales, eso genera marginalidad, barrios de primera y de segunda, promiscuidades de todo tipo, y un joven que ve a su viejo que no labura desde hace 20 años es presa fácil del narcotráfico.

Tenemos que hablar de la falta de trabajo en territorio para darle mejores condiciones de vida a las familias

Para la represión del delito y el narcotráfico está la Policía, pero el municipio tiene que sentarse con la provincia y gestionar.

Elena Correa: «Romper la pornográfica desigualdad social provocada por el sistema capitalista».

Elena Correa – Nuevo MAS

Esta demanda excede a las políticas municipales si bien tiene que sentar posición y acción en la misma. En primer lugar, hay que decir con toda claridad que, sin cortar la complicidad de las fuerzas policiales, la Justicia y los gobiernos en el negocio del narcotráfico no hay posibilidad de combatirlo. Al mismo tiempo es importante impulsar una política de legalización de las sustancias para uso personal y recreativo, de la misma manera que el desarrollo del uso medicinal del cannabis.

En cuanto a la prevención del “delito” son las propias políticas de exclusión de amplios sectores de la sociedad, de los distintos gobiernos patronales al servicio de los sectores empresariales, financieros y del agro, las principales promotoras conductas delictivas.

Entendemos que no es con más fuerzas de seguridad, bajando la ley de imputabilidad a menores o poniendo más cámaras de vigilancia que se va a resolver el problema. Por el contrario, se necesitan políticas profundas de inclusión, económicas, sociales, culturales y educativas, que rompan la pornográfica desigualdad social provocada por el sistema capitalista, en esta etapa de neoliberalismo salvaje, donde un puñado de ricos de extrema riqueza disfruta de la misma al tiempo que la mayoría de la sociedad es arrojada a la pobreza y a la marginalidad.

Castro: “se descarga la responsabilidad exclusivamente sobre los ciudadanos y más específicamente sobre la juventud«.

Carlos Alberto Castro – FIT-U

Lo primero que hay que decir es que el delito, el narcomenudeo y el narcotráfico no se desarrollan si no es a través de un entramado de complicidades entre el poder político, judicial y las fuerzas policiales.

Como simple ejemplo, podemos mencionar que es sabido que toda la población de los diferentes barrios sabe dónde funciona el narcomenudeo, sería extraño pensar que no lo sabe la policía. Sin embargo, nunca o muy rara vez se toman cartas en el asunto.

Pero el problema no se agota tampoco en solucionar las cuestiones más relacionadas con la calidad de vida, la educación y el trabajo. Se deben establecer mecanismos que desbaraten las complicidades mencionadas que sostienen no solo el delito y el narcotráfico, sino también la trata de personas.

De manera sistemática se pone el acento en la vigilancia (cámaras, etc) o en la cuestión punitiva y represiva, se descarga la responsabilidad exclusivamente sobre los ciudadanos y más específicamente sobre la juventud, cuando se deben establecer las responsabilidades fuertemente sobre el Estado. Se deben establecer mecanismos de control sobre las comisarías y sus operadores. Apertura de los libros y registros para un seguimiento del funcionamiento. Estas acciones se pueden promover desde el ámbito municipal.