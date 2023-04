Elecciones 2023: Tortoriello recibió el respaldo del radical Sanz en Bariloche

El dirigente radical mendocino y exsenador nacional Ernesto Sanz se presentó hoy en Bariloche para brindar su acompañamiento a la fórmula de Cambia Río Negro, que encabeza Aníbal Tortoriello. Dijo que esa propuesta política expone como ninguna otra “la cabal expresión de la Argentina republicana, democrática y federal” que sostiene la misma alianza a nivel nacional.

Sanz no tiene cargos públicos desde hace ocho años, cuando terminó su último mandato como senador, pero fue presentado como fundador de Cambiemos en 2015, junto a Mauricio Macri y a la titular de ARI Elisa Carrió.

Resaltó que la UCR en forma orgánica y a nivel nacional se mantiene dentro de la coalición con el partido PRO y el ARI y no quiso opinar sobre la situación del partido en la provincia, que en su amplia mayoría se desmarcó de ese proyecto y acompaña como colectora al candidato del partido provincial Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck.

Entre los radicales que se quedaron en Cambia Río Negro está el candidato a vicegobernador, Juan Pablo Álvarez Guerrero. Sanz dijo que en Río Negro es el momento de una alternativa porque “cuando una provincia lleva 8 años (luego se corrigió para decir 12 años) con el mismo signo político se necesita un aire fresco. La democracia se nutre de renovación”.

Aseguró que Mendoza comparte con Río Negro muchas actividades parecidas, como fruticultura, petróleo y minería, y por eso ambas necesitan “un proyecto transformador, de desarrollo, que pueda liberar su energía productiva”.

Ernesto Sanz y Aníbal Tortoriello juntos en el tramo final de la campaña en Río Negro. Foto: Chino Leiva

Según Sanz, la alianza Juntos por el Cambio tiene altas posibilidades de gobernar en el país a partir de diciembre y deberá garantizar “una mirada de progreso, que le devuelva a la Argentina una macroeconomía normal, certidumbre, contacto con el mundo y una gobernanza que hoy no tiene”.

Sobre las divisiones surgidas en el radicalismo rionegrino, el dirigente cuyano dijo que “la convención nacional del partido fue muy clara y contundente” al determinar que la UCR forma parte de Juntos por el Cambio y esa decisión “fue votada también los cinco representantes de Río Negro”.

Eligió no calificar a los díscolos ni referirse a la disidencia interna. “No soy yo el que tiene que explicar por qué se fueron para otro lado, que lo expliquen ellos” afirmó, y en cierto modo los acusó de romper la disciplina interna. “Hay una dimensión nacional que está por encima de la dimensión provincial”, sentenció el exsenador.

Sanz también fue interrogado sobre la situación política nacional. Dijo que las tensiones actuales dentro de JxC no derivarán en una ruptura y vaticinó que las Paso servirán como factor ordenador. Confirmó que el radicalismo intervendrá con candidatos propios.

Señaló que su partido mantiene firme el vínculo con sus socios en JxC a pesar de que entre 2015 y 2019 hubo “una coalición electoral y parlamentaria, pero no una coalición de gobierno” y esa situación “es una de las cosas que tendrá que cambiar”, si ganan nuevamente la elección nacional.

“Militante es el título que me pongo hoy” dijo el ex titular de la UCR al abrir la conferencia de prensa. Consideró que la puja política a nivel nacional, los debates y la llamada “grieta” no tienen un trasfondo ideológico.

“Yo me inicié en la militancia política discutiendo ideología, pero hoy en la Argentina no hay una discusión ideológica, ojalá cambie -argumentó-. Lo que hay es una discusión preideológica, porque no tiene sentido encuadrarse en la derecha o la izquierda sin antes recuperar las instituciones republicanas y la propia vigencia del Estado. Nosotros en el radicalismo nos definimos como socialdemócratas”.

Tortoriello, en la recta final

Aníbal Tortoriello agradeció la presencia de Sanz en Bariloche, dijo que si gana la elección piensa encabezar un gobierno “al servicio de la gente” y advirtió que le tocará “revertir un cuadro de situación muy difícil”. Señaló, también con una mirada nacional, que “el populismo ha sido un total fracaso y deja niveles de pobreza del 40%”.

Consultado sobre las acusaciones que lo vinculan con la protesta policial, Tortoriello dijo que es “intentar tapar el dedo con el sol” (sin advertir la inversión del sintagma). Justificó de algún modo los planteos gremiales de docentes, trabajadores de salud y de la seguridad al decir que “los chicos casi no tuvieron clases este año, los hospitales se caen a pedazos y los policías vienen reclamando condiciones dignas desde hace años”.

Aseguró que en los últimos años “no han ido más que agravándose estas cuestiones básicas, y un futuro distinto empieza por tener verdaderos servidores públicos”.

Tortoriello dijo lamentar los dichos de quienes lo acusaron de brindar apoyo logístico a los que protestan y que “se utilice tanto sufrimiento para sacar un provecho político”.

Explicó también su ausencia en los debates con el resto de los candidatos en problemas de agenda. Dijo que tuvieron que “comprimir” el cronograma de campaña y no tenían previsto estar hoy en el Alto Valle y mañana en Bariloche, donde se realizarán los dos debates programados.