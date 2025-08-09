Cristina Kirchner respondió a Javier Milei tras la cadena nacional: «Te van a sacar con un chaleco de fuerza»

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei por los anuncios que dio este viernes en cadena nacional para evitar el déficit fiscal . En su cuenta de X, lanzó duras acusaciones. «Discúlpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la rosada», afirmó.

Las frases más filosas de Cristina Kirchner contra la cadena de Javier Milei

En su mensaje, la ex mandataria cuestionó los dichos del presidente sobre la situación económica: “Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes».

A continuación, le exigió que deje “de mentir”. “Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, afirmó.

La exmandataria también puso el foco en las tasas: “Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? ¿Con chupetines? (…) ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”.

En el tramo final de su publicación, la ex presidenta incluyó un mensaje diferenciado: “Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

Cuáles son las medidas que Javier Milei anunció en cadena nacional para evitar el déficit fiscal

El presidente Javier Milei anunció este viernes por la noche que prohibirá al Tesoro Nacional financiarse con emisión monetaria y enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal.

El jefe de Estado precisó que el lunes firmará una instrucción al Ministerio de Economía para “prohibir que el Tesoro financie el gasto con emisión monetaria«.

Javier Milei en cadena nacional. Foto: Gentileza.

Por otro lado, enviará un proyecto de ley al Parlamento para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. “Todo gasto deberá implicar un recorte de la misma proporción o su fuente de financiamiento”, señaló.

El presidente cuestionó el conjunto de leyes aprobadas en los últimos días por el Congreso porque representan un 2,5% del PBI, que equivale a un endeudamiento de U$S 300.000 millones, y apuntan a “destruir el resultado fiscal”.

“Esto se trata de una clase política que hace dos años perdió el poder e intenta recuperarlo sin que le importe las consecuencias”, aseguró el presidente.

El presidente pidió que los argentinos “no se dejen engañar por los que llevaron al país al pozo del que tratamos de salir” porque “usando causas nobles como excusas promulgan leyes que llevan a la quiebra”. Milei habló esta noche por cadena nacional junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministr