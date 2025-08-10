Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei y acusó a su Gobierno de impulsar una «campaña roñosa»

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, y contra Javier Milei por la difusión de un video editado. El cruce se da justo con el inicio de la campaña electoral para la Legislatura bonaerense por lo cual el gobernador acusó al Gobierno de impulsar una «campaña roñosa».

Axel Kicillof acudió a su cuenta de X para acusar directamente al gobierno de Javier Milei de utilizar «fake news» como estrategia de campaña.

La reacción del gobernador se produjo luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, compartiera en redes sociales un fragmento de una entrevista de Kicillof donde se lo escucha decir que el peronismo no tenía propuestas electorales de cara a los comicios.

El video fue rápidamente desmentido por el periodista Gabriel Sued, quien participó de la entrevista y aseguró que el video que subió Adorni estaba editado: «¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero», escribió y luego publicó el fragmento completo que incluía la respuesta del gobernador.

Kicillof apuntó contra Javier Milei

En su descargo, Kicillof fue contundente y vinculó el incidente con la reciente incursión de Javier Milei en La Matanza, donde el presidente se fotografió con los candidatos a legisladores provinciales de La Libertad Avanza. «Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing», arremetió el gobernador.

A su vez el gobernador sentenció que todo se trata de una «campaña roñosa» llena de «mentiras digitales» y «videos fabricados» del Gobierno. Finalmente Kicillof expresó: «Las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas«.