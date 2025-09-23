Elecciones 2025: en Río Negro, los pueblos del interior marcan la cancha para los candidatos provinciales

Treinta y dos de los 35 Comisionados y Comisionadas de Fomento de Río Negro, junto a la jefa comunal de San Javier, manifestaron su respaldo a la lista de Juntos Defendemos Río Negro de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

El encuentro se desarrolló en Sierra Colorada, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y los candidatos a Senadores y Diputados Nacionales de la fuerza provincial. Allí estuvieron presentes 29 Comisionados y Comisionadas de Fomento, además de la representante de San Javier, Gladys Almuna.

Otros tres, que no pudieron asistir por cuestiones personales, hicieron llegar igualmente su acompañamiento: Alicia Carina Pil (Aguada Cecilio), Eusebio Rafael Calluheuqui (Arroyo Los Berros) y Cristian Sánchez (Villa Llanquín).

Durante la reunión se firmó un documento en el que los representantes locales destacaron el rol del Gobierno Provincial en la transformación de los pueblos del interior: «En nuestras pequeñas comunidades, la cercanía y la gestión diaria son la verdadera medida del compromiso con la gente. No hay lugar para promesas vacías: lo que vale es la presencia y el trabajo mano a mano con cada vecino», señalaron.

Gas, energía, conectividad, viviendas y espacios comunitarios: los pilares que motivaron a apoyar a los candidatos provinciales

Los Comisionados pusieron como ejemplos de esa transformación la provisión de gas, las inversiones en energía y conectividad, los planes de vivienda y la construcción de escuelas, centros de salud y espacios comunitarios.

Con esta convicción, expresaron su apoyo a las candidaturas de Juntos Defendemos Río Negro: Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano, Mabel Yauhar, Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse.

«Hoy levantamos la voz en unidad para defender nuestros lugares y respaldar a quienes en el Congreso Nacional representarán a Río Negro con fuerza, dignidad y una mirada federal. Porque cada paraje, cada pueblo y cada vecino cuenta», manifestaron en el cierre del encuentro.