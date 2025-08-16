Elecciones 2025 en Río Negro: qué candidatos están confirmados a diputados y senadores

Este sábado es el último día para presentar las listas de candidatos a las elecciones 2025 en Argentina. Mientras se ultiman los últimos detalles antes de que termine la jornada, qué candidatos están confirmados en Río Negro para diputados y senadores.

En Río Negro se anticipa que serán siete y no seis como era el cálculo hasta el jueves, cuando el PRO todavía integraba la alianza La Libertad Avanza.

A las presentaciones de cuatro alianzas (la oficialista Juntos Defendemos Río Negro, la de Fuerza Patria, la del Frente de Izquierda y la libertaria) se sumarán las de tres partidos: Primero Río Negro, Movimiento al Socialismo y el PRO.

En diciembre finalizan los mandatos de los tres senadores de la Provincia: los justicialistas Claudio Doñate y Silvina García Larraburu, del Frente de Todos, y Mónica Silva, de JSRN. Se elegirán además dos diputados por Aníbal Tortoriello (PRO) y Agustín Domingo (JSRN).

Cuáles son los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro

La alianza que encabeza el partido oficialista de Alberto Weretilneck incluyó como candidatos a senadores a Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano y Mabel Yauha; mientras que Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse irán por un lugar en la Cámara de Diputados.

Estos son los candidatos de La Libertad Avanza Río Negro

La alianza de LLA (que integra La Alianza Libertaria, Creo y Republicanos Unidos) resolvió su nómina para presentar en la Justicia Electoral.

Por un lugar en el Senado irán Lorena Villaverde (actual diputada nacional), Enzo Fullone (jefe del distrito de Vialidad Nacional), y los roquenses Viviana Sánchez y Gonzalo Barbero.

Para diputados irán Aníbal Tortoriello (exintendente de Cipolletti y actual diputado nacional), Ailen Costa (Bariloche), Osvaldo Valla y Natalia Vega Soto (Viedma).

Cuáles serían los candidatos de Fuerza Patria en Río Negro

El justicialismo rionegrino concluye con las documentaciones para la anotación de Fuerza Patria, restando solo cerrar dos postulaciones, ya que, en principio, mantendría inalterable la plantilla del PJ.

Así, las candidaturas al Senado corresponderán al diputado Martín Soria, la legisladora Ana Marks y el intendente de Conesa, Héctor Leineker. La cuarta -segunda suplente- no está confirmada. Se pensó en otra peronista: la jefe de Catriel, Daniela Salzotto.

En Diputados, las inscripciones recaerán en la científica barilochense Adriana Serquis, Leandro Costa Brutten y Zulma Romero. Faltaría completar con el cuarto candidato.

Los candidatos del Frente de Izquierda en Río Negro

La lista al Senado será encabezada por Alhue Gavuzzo, bióloga, trabajadora del CONICET en Bariloche y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el espacio que lidera Myriam Bregman.

La barilochense y referente del PTS Alhue Gavuzzo encabezará la lista de senadores, acompañada por Rafael Maigua como segundo candidato, y Cecilia Carrasco y Hugo Soul como suplentes.

En el tramo de Diputados encabeza la lista del FIT Paula Roxana Gramajo y en segundo orden Gabriel Musa. Como suplentes se postulan Fernanda Garramuño y Jorge Paulic.

Qué pasa con el PRO, MAS y Primero Río Negro

Hay tres partidos que van por su cuenta en la provincia en las elecciones de octubre.

El PRO tiene sus candidatos definidos de su proceso interno, aún antes de romper con los libertarios. Para el Senado llevará a Juan Martín y Claudia Bertora; con Juan Murillo Ongaro y Liliana Pagliaricci de suplentes. En Diputados Martina Lacour y Gastón Varela, con Fanny Santagni y Hernán Perafán de suplentes.

Primero Río Negro se confirmó que Ariel Rivero será el primero en la lista para ir al Senado y Gabriela Fernández en Diputados.

En tanto en MÁS, se confirmó para senadora a Mónica Martín y en diputados a Aquiles Aqañazco Nieto.