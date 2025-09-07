Elecciones 2025: Karina Milei llegó custodiada y se limitó a dar declaraciones, pero llamó a «la gente» a votar

En medio de un fuerte operativo de seguridad, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, arribó a una escuela de la localidad bonaerense de Vicente López para emitir su voto. Si bien se limitó a dar declaraciones ante la prensa, le pidió a la gente que se acerque a votar.

Karina Milei ha estado bajo las críticas del público recientemente a raíz de las acusaciones de presuntas coimas en Discapacidad. Tras la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la secretaria presidencial ha evitado hacer declaraciones extensas, aunque esto no calmó el interés de los medios.

Este domingo, los periodistas aguardaron su llegada a la escuela donde debía votar. Cerca del mediodía, Karina Milei arribó al lugar con un fuerte operativo de seguridad. A pesar de las preguntas de la prensa sobre el caso, solo se limitó a hacer un llamado a los ciudadanos para que fueran a votar.

Karina destacó que esta jornada electoral «es importante» y enfatizó: «La gente tiene que venir a votar». Luego solo agregó que se iba a encontrar más tarde con Javier Milei para esperar los resultados: «Obvio que nos reunimos, es mi hermano«, declaró y se marchó de la institución en silencio, pero escoltada por militantes de La Libertad Avanza.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

Con información de Noticias Argentinas y TN

Elecciones 2025 en Buenos Aires: la batalla entre el peronismo y La Libertad Avanza

Con más de 14,3 millones de bonaerenses habilitados para votar, la jornada definirá la nueva composición de la Legislatura provincial, renovando 46 diputados y 23 senadores.

Este domingo 7 de septiembre, el distrito electoral más grande del país se convierte en el epicentro de la política nacional. La contienda principal se polariza entre La Libertad Avanza (LLA), el partido del oficialismo nacional, y el peronismo, que busca ampliar su influencia territorial.

Ganar los comicios bonaerenses es crucial para el gobierno de Javier Milei que tras una alianza con el PRO, busca ganar más terreno en la provincia para afianzar su gestión libertaria. Desde que inició la campaña electoral La Libertad Avanza ha puesto especial énfasis en la provincia, con la presencia de figuras como el vocero presidencial, Manuel Adorni, en las listas, y una campaña que buscó consolidar su presencia en el conurbano y el interior.

Por otro lado, el peronismo bajo la alianza Fuerza Patria, se presenta con el objetivo de defender su territorio y mantener sus lugares en la Legislatura.

Con el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario como principales referentes, el peronismo busca mostrar su fuerza en los municipios del conurbano, especialmente en la Primera y Tercera Sección Electoral, donde se concentra la mayor parte del padrón. Según algunas encuestas, el peronismo llegaría con una leve ventaja en estas secciones, aunque la diferencia es mínima y se espera un final reñido.