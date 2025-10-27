Elecciones 2025: para la AmCham el resultado da «previsibilidad», y piden avanzar con las reformas laboral y tributaria 

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) calificó el resultado electoral de este domingo como un «signo positivo» y un «espaldarazo» a los cambios estructurales que impulsa el gobierno. Según Nicolás Henrichsen, director de comunicación de la entidad, este triunfo le otorga «cierta solidez al modelo y previsibilidad para lo que se viene».

En diálogo con Río Negro Radio, Henrichsen señaló que esta previsibilidad era «un poco el pedido del sector privado» para facilitar los negocios en el país. Sin embargo, el vocero de AmCham moderó las expectativas sobre la llegada de capitales en el corto plazo.

«Todavía no avizoramos una gran lluvia de inversiones«, afirmó. Explicó que las empresas se mantenían en una actitud de «wait and see» (esperar y ver) a la espera de las legislativas. Sostuvo que si bien «hay gran parte del recorrido hecho«, la «batalla no está ganada» y «todavía falta mucho por hacer».

Las reformas «indispensables» que se necesitan

El directivo de AMCHAM enfatizó que para que Argentina «pueda terminar de despegar», es necesario avanzar en cambios profundos en el Congreso. «Una necesaria reforma tributaria y laboral son indispensables», aseguró Henrichsen.

Nicolás Henrichsen: «Para que Argentina pueda terminar de despegar, es necesario avanzar en cambios profundos en el Congreso». (Foto: gentileza)

Consideró que el paso que sigue es «generar consensos» y «volver a construir el diálogo dentro del Congreso» para que se puedan aprobar estas leyes. El objetivo, detalló, es «simplificar el sistema laboral» y «simplificar el sistema tributario«, que actualmente presenta una alta complejidad.

Como ejemplo de simplificación, Henrichsen mencionó el caso de Paraguay, que «simplificó el sistema tributario» y «dejó muy pocos impuestos», lo que, según indicó, fomenta la actividad comercial.

Oportunidades y un «gravísimo problema»

Henrichsen destacó que Argentina tiene «grandes oportunidades» en sectores clave como el energético, el minero y la agroindustria. En este sentido, mencionó la importancia de Vaca Muerta y destacó que el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) «es un buen marco regulatorio que da previsibilidad a las empresas para que inviertan«.

No obstante, planteó una fuerte advertencia sobre las limitaciones existentes. «Tenemos un grave, gravísimo problema de infraestructura, que es lo que no permite tampoco que las industrias puedan terminar de desarrollarse», afirmó, refiriéndose a las dificultades para transportar materias primas a los puertos.

La relación con Estados Unidos

Finalmente, el director de comunicación de AmCham se refirió al vínculo bilateral. Sostuvo que el «acercamiento entre el gobierno americano y el argentino facilita de alguna manera el desarrollo de los negocios».

Calificó el apoyo de Estados Unidos, como el respaldo al Banco Central, como «institucional». Concluyó que, en el actual contexto, Argentina «se posiciona como un actor clave y estratégico» y «el aliado de Estados Unidos» en Sudamérica.

