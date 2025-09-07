Elecciones 2025: Victoria Villarruel votó en las legislativas de Buenos Aires sin diálogo con la prensa

La vicepresidenta Victoria Villarruel emitió su voto pasadas del mediodía de este domingo en la localidad bonaerense de Caseros, aunque evitó mostrarse ante la prensa y se retiró tras cumplir con su deber cívico.

Villarruel votó en el Colegio Cristo Rey, ubicado en la calle Santa María de Oro Justo 4760, en el partido de Tres de Febrero.

Según se informó, ingresó por un lugar desde el cual no podía ser vista por los periodistas y se retiró rápidamente tras emitir su sufragio.

Elecciones 2025: Karina Milei llegó custodiada, se limitó al dar declaraciones y llamó a «la gente» a votar

Karina Milei ha estado bajo las críticas del público recientemente a raíz de las acusaciones de presuntas coimas en Discapacidad. Tras la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la secretaria presidencial ha evitado hacer declaraciones extensas, aunque esto no calmó el interés de los medios.

Este domingo, los periodistas aguardaron su llegada a la escuela donde debía votar. Cerca del mediodía, Karina Milei arribó al lugar con un fuerte operativo de seguridad. A pesar de las preguntas de la prensa sobre el caso, solo se limitó a hacer un llamado a los ciudadanos para que fueran a votar.

Karina destacó que esta jornada electoral «es importante» y enfatizó: «La gente tiene que venir a votar». Luego solo agregó que se iba a encontrar más tarde con Javier Milei para esperar los resultados: «Obvio que nos reunimos, es mi hermano«, declaró y se marchó de la institución en silencio, pero escoltada por militantes de La Libertad Avanza.

Elecciones 2025 en Buenos Aires: ya votó el 30% del padrón electoral

Hasta las 13 el voto solo alcanzó el 30% del padrón electoral. A las 18 cierran los comisiones y hay problemas en la web para corroborar dónde se vota. A las 21 se conocerán los primeros resultados.

Además, en plena jornada electoral, el sitio web oficial de la Junta Electoral bonaerense se encuentra caído, demora mucho en cargar o está fuera de servicio, desde las primeras horas de la mañana.

El colapso del sistema genera caos y confusión entre los millones de votantes que intentan consultar su lugar de votación este domingo.

Con Agencia de Noticias Argentinas.