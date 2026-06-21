Elecciones 2027: el operativo de Karina Milei para limar el poder de Santiago Caputo en las provincias

El diseño estratégico de La Libertad Avanza (LLA) para los próximos comicios presidenciales se convirtió en el nuevo escenario de una feroz batalla subterránea. Los campamentos liderados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor estrella, Santiago Caputo, desataron una guerra de guerrillas por el control del armado electoral. Ambas facciones dan por sentado que la lapicera en el interior del país debe quedar bajo su órbita exclusiva, relegando al bando contrario a un rol netamente secundario.

Desde el entorno de la hermana del Presidente aseguran de forma tajante que Caputo aportará insumos técnicos a la mesa chica pero de ninguna manera «decidirá» los nombres de los candidatos. El plan que ya bosqueja el karinismo abandona la vieja premisa del 2023 de «pintar de violeta todo el país», estrategia que forzó competencias totales en distritos amigables y provocó un severo desgaste legislativo en el Congreso.

Esta vez, el despliegue será netamente quirúrgico: se pactará una tregua en las provincias donde se logren acuerdos estratégicos con los gobernadores y se confrontará con dureza donde sea estrictamente necesario para blindar la reelección de Javier Milei.

Sintonía fina y pacto político con Rolando Figueroa en Neuquén

A diferencia del tembladeral político que sacude al oficialismo en el norte argentino, el panorama electoral en la Patagonia exhibe un oasis de llamativa paz interna. En Neuquén, tanto los armadores de Karina Milei como los enviados de Santiago Caputo coinciden en un diagnóstico clave para la gobernabilidad: la necesidad de sostener una excelente sintonía política con el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa.

Bajo ese esquema de convivencia, ambas líneas internas ratificaron su respaldo unánime al liderazgo territorial de la senadora nacional Nadia Márquez. La jefa de LLA en tierras neuquinas se consolida como la figura central para comandar las negociaciones de las listas del año próximo.

La intención en Casa Rosada es preservar la alianza táctica con el oficialismo provincial para garantizar la paz social en Vaca Muerta y blindar los proyectos de inversión hidrocarburífera de cara al segundo mandato presidencial.

Las fracturas y disputas en el mapa federal

Los cortocircuitos reglamentarios y las disputas por el liderazgo partidario exponen la profundidad de la grieta libertaria en otras regiones del país:

Mendoza: El oficialismo nacional busca respetar la estructura de Alfredo Cornejo. Sin embargo, los Menem —del riñón directo de Karina— desafían la línea del consultor y coquetean con levantar la figura de Luis Petri.

Jujuy: Las tensiones por el liderazgo del partido enfrentan al diputado menemista Manuel Quintar con el senador Ezequiel Atauche, una de las espadas principales de las denominadas «Fuerzas del Cielo».

Santa Cruz: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Santiago Caputo impulsan de forma conjunta la postulación de Natalia Gadano, mientras que el menemismo duro busca imponer a Jairo Guzmán.

La trastienda del nuevo vocero presidencial y el recelo del consultor

La reciente designación del economista pampeano Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial encendió el malestar en los despachos caputistas. El círculo del asesor presidencial sintió que se había anotado un poroto propio, ya que Ravier es un miembro destacado de la Fundación Faro, la usina ideológica de centroderecha que coordina el propio Caputo.

«Javier lo eligió porque es un pibe sano y fresco frente al desgaste del caso Adorni. Pero desde el karinismo operaron de inmediato que llega a la vocería solo para posicionarse como candidato a gobernador en La Pampa. No entienden el daño que hacen con esa narrativa», se quejó con dureza un armador del entorno de Caputo.

A pesar del fuego cruzado y las operetas de pasillo, las huestes presidenciales reconocen por lo bajo la dependencia técnica que el Gobierno tiene de la estructura de Santiago Caputo. Los armadores territoriales admiten que ni los realizadores audiovisuales históricos de LLA ni los influencers digitales del espacio cuentan con la expertise técnica para liderar la campaña.

De esta forma, el control operativo de las encuestas nacionales, la investigación cuantitativa del humor social y el manejo de la pauta publicitaria oficial seguirán bajo la stricta órbita de MOVE, la consultora de confianza del principal asesor del Presidente.

