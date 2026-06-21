Los aliados le marcan la cancha a Javier Milei en el Senado y acorralan a un Manuel Adorni cercado por la Justicia

El blindaje legislativo que el oficialismo construyó en el Senado comenzó a mostrar fisuras estructurales de gravedad. La mayoría automática de 44 legisladores que acompañaba las iniciativas de la Casa Rosada le impuso un límite drástico al presidente Javier Milei: una tregua de apenas una semana para resolver la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el funcionario más cuestionado del elenco oficial.

Sin embargo, lejos de forzar su salida, el mandatario ratificó al ministro coordinador y decidió nombrar un nuevo vocero presidencial, el economista austríaco Adrián Ravier, exponiendo una severa crisis en la estrategia de comunicación gubernamental.

La jugada de Balcarce 50 no logró aplacar los ánimos en el Congreso, donde la oposición y los bloques dialoguistas se alistan para forzar de forma directa la interpelación de Adorni. En el plano judicial, el panorama para el jefe de Gabinete es aún más complejo: fuentes tribunalicias confirmaron que la causa que lo investiga por presunto delito de dádivas, vinculada a un viaje a Punta del Este en avión privado, se encuentra en etapa de definiciones sustanciales y está todo listo para llamarlo a indagatoria.

La rebelión de los «sin techo» en Labor Parlamentaria

La trastienda del armado legislativo en la Cámara Alta expuso la pérdida de control de la Casa Rosada sobre sus socios políticos. Durante una áspera reunión de Labor Parlamentaria, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, intentó pactar una prórroga para ganar tiempo. La resistencia se la plantaron los senadores karinistas Agustín Coto y Ezequiel Atauche, quienes, respaldados por un análisis técnico de Eduardo Menem, argumentaron que la citación del funcionario requería un trámite de ley con dictamen de comisión o los dos tercios del recinto.

Pese a las presiones de la Jefatura de Gabinete para torcer el reglamento, la alianza de gobernadores y el sector de los denominados «sin techo» de la UCR —comandados por Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca)— se mantuvieron firmes en el acuerdo original, amparados en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Si el Gobierno no presenta la renuncia del funcionario antes del jueves, los bloques aliados están decididos a aportar los dos tercios de los votos para arrastrar a Adorni al banquillo de los acusados.

El «flipper» de Indio Cuá y los archivos ocultos del nuevo vocero

En paralelo al frente parlamentario, la fiscalía de Gerardo Pollicita avanza en la recolección de pruebas materiales sobre el patrimonio del jefe de ministros. En las próximas horas ingresará al expediente el listado completo de los suntuosos gastos de amueblamiento para la nueva residencia de Adorni y Betina Angeletti en el country Indio Cuá.

La oposición se aferra a los remitos de una descomunal compra de colchones de la firma Rosen y la adquisición de un flipper de colección como elementos que terminarán de quebrar el relato de la austeridad oficial.

Por su parte, el desembarco de Adrián Ravier como nuevo portavoz de la Presidencia sumó una dosis inesperada de contradicciones internas. Lejos de actuar como un escudo defensivo para el Gobierno, en sus primeras intervenciones en televisión el economista tomó distancia del conflicto:

“Los diputados de La Libertad Avanza no podemos responder por él. Es él el que tiene que responder, hay posibles contradicciones que tiene que explicar mejor”, sentenció Ravier en la pantalla de TN.

La polémica se trasladó de inmediato a las redes sociales, donde los usuarios reflotaron viejos y feroces cruces tuiteros del año 2018. En aquellos archivos, Javier Milei catalogaba a su flamante vocero de «imbécil», «lento» y «falso austríaco», mientras que Ravier acorralaba al hoy Presidente exigiéndole explicaciones sobre sus presuntos vínculos financieros con Daniel Scioli en la Fundación Acordar y los fondos del Banco Provincia a través del empresario Eduardo Eurnekian, dejando al descubierto el nivel de improvisación que rodea la renovación del gabinete.

Con información de Infobae.