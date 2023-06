Elecciones de Bariloche: Weretilneck sale del debate y dice no tener «preferencias», ni «bolillas negras»

«Yo no tengo preferencias. Ni tengo bolillas negras para nadie. Lo tienen que resolver los dirigentes y, después, si no hay acuerdo, los afiliados» de Bariloche. Así, el senador y gobernador electo Alberto Weretilneck profundizó su corrimiento de la discusión por las candidaturas de JSRN para esa ciudad, que votará el próximo 3 de septiembre.

Inicialmente, el partido del oficialismo preveía cerrar la presentación de sus listas de postulantes pero se postergó hasta el viernes porque no hay entendimiento.

En lo formal, JSRN estableció resolver cualquier diferencia con su elección interna ya convocada para el 2 de julio aunque siempre se pretende una única lista, que actualmente colisiona porque la gobernadora Arabela Carreras reclamó encabezarla como candidata a la intendencia barilochense pero, hasta ahora, el jefe comunal Gustavo Gennuso reivindica su poder territorial y requiere la sucesión para un referente de su sector.

Esta compulsa se sostiene pero la novedad radica en el aplazamiento de los plazos y el apartamiento de Weretilneck, quien inicialmente transmitía su resistencia a la pretensión barilochense de la mandataria.

En diálogo con RIO NEGRO RADIO, Weretilneck explicó la prórroga de inscripción de candidatos para buscar «llegar a un consenso, los dirigentes de Bariloche están analizando. JSNR es un partido muy grande, con distintos dirigentes, con sanas aspiraciones. El plazo no alcanzó para encontrar una síntesis de todo y así que nos han solicitado unos días más y, obviamente, siempre en la búsqueda de consenso es mayor que cualquier posición interno».

Insistió que “están hablando, están dialogando y manejando distintas alternativas. Depende de ellos lo que puedan hacer».

Luego, Weretilneck enfatizó que “no tengo preferencia. Ni tengo bolillas negras para nadie. Lo tienen que resolver los dirigentes y, después, si no hay acuerdo, serán los afiliados” de Bariloche.

Frente a la posibilidad de que Carreras vaya por afuera de JSRN, el senador dijo no saber. «No lo sé. Eso hay que preguntárselo a ella. Tiene todo el derecho de estar donde se sienta, pero no es una decisión que tenga que tomar yo»

Consultado sobre la transición y la falta de diálogo con la mandataria, el gobernador electo dijo haber sido “muy claro” tras su triunfo de abril. “Dije que no íbamos a cogobernar. No había ninguna necesidad, pues la responsabilidad del gobierno hasta el de diciembre es de la gobernadora” y eso “corresponde para no tener inconvenientes o avasamientos por parte del nuevo gobierno.