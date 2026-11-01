Elecciones en Bariloche | Votó Galaverna, de Fuerza Bariloche: «la propuesta hoy sale del pueblo»

Andrea Galaverna, primera candidata de la lista Fuerza Bariloche, votó en las elecciones para la conformación de la Convención Constituyente. Foto: Chino Leiva.

La primera candidata de la lista Fuerza Bariloche, Andrea Galaverna, votó en la escuela primaria 298, ubicada en el barrio Melipal, y valoró «la calidad de la democracia» en estas elecciones.

Luego de emitir su voto en la mesa 79, cerca de las diez y media de la mañana, llamó a la población a participar de los comicios: «espero que la gente venga a votar porque se juegan cosas importantes», y remarcó que se trata de «nuestra ciudad, nuestros pibes, es nuestro futuro».

Andrea Galaverna, primera candidata de la lista Fuerza Bariloche, votó en las elecciones para la conformación de la Convención Constituyente. Foto: Chino Leiva.

La candidata del peronismo señaló que estuvo «muy conforme» con la campaña y marcó la diferencia con la campaña que protagonizó años atrás, cuando se presentó como candidata para las elecciones a la intendencia de la ciudad: «es una campaña muy distinta. Desde mi actitud y todos los de la lista lo que hicimos fue escuchar», y afirmó: «la propuesta hoy sale del pueblo y nosotros la levantamos para llevarla» a la Convención Constituyente.

Andrea Galaverna, primera candidata de la lista Fuerza Bariloche, votó en las elecciones para la conformación de la Convención Constituyente. Foto: Chino Leiva.

Contó que lo que hicieron durante la campaña fue «escuchar qué le está pasando a nuestra gente y qué se puede cambiar».

Consultada por cómo seguirá su domingo, en el marco de las elecciones, señaló: «voy a esperar en familia y voy a ir a visitar a compañeros en las escuelas».