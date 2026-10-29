Fuerza Bariloche cerró la campaña: «Vamos por más transparencia y eficiencia»

Con el lago Nahuel Huapi como telón de fondo y congregados en un clásico punto turístico de la Costanera, los candidatos a convencionales constituyentes de Fuerza Bariloche cerraron este jueves la campaña electoral. La cuenta regresiva está en marcha para la elección del domingo, cuando los ciudadanos de esta ciudad elegirán a los 15 convencionales titulares y los suplentes respectivos, que conformarán la Convención que redactará la nueva Carta Orgánica Municipal.

“Nosotros vamos por un afianzamiento de la democracia, sin tocar la representación, por más control y más transparencia y más eficiencia: Necesitamos un municipio más eficiente”, afirmó la primera candidata de la lista Andrea Galaverna.

Un numeroso grupo de militantes y dirigentes peronistas acompañaron a los candidatos de Fuerza Bariloche que eligieron bajar el telón de la actividad proselitista en el sitio donde están las letras gigantes con el nombre de la ciudad. Allí, estuvo la diputada nacional Adriana Serquis, la exintendenta María Eugenia Martini y concejales peronistas, entre otros dirigentes.

Hubo cánticos para reivindicar a Néstor y Cristina Kirchner y la clásica marcha peronista en el cierre de campaña. Como la actividad se extendió, hubo una turista curiosa que preguntó qué pasaba. La mujer pretendía que liberaran las letras para poder sacarse la foto que todos los visitantes se llevan como recuerdo de su paso por Bariloche.

“Ha sido una campaña muy intensa, muy corta, muy difícil de entender porque, en general, en las campañas los candidatos presentan propuestas y en esta oportunidad los candidatos tenemos que escuchar las propuestas del pueblo, porque la Carta Orgánica es nuestra, es de la ciudadanía en su totalidad”, valoró Galaverna. “Y de ahí sacamos un montón de ideas que vamos a llevar pero que son básicamente ideas de nuestro pueblo”, sostuvo.

Andrea Galaverna (centro) encabeza la lista junto a Javier Inalaf (segundo), Tomás Guevara (izq) y Josefina González Elizondo (azul). Foto: Chino Leiva

Control de cumplimiento de la COM

Proponen incluir en el nuevo texto “un control de cumplimiento ciudadano de la Carta Orgánica Municipal (COM)”. “No hay un lugar donde haya ido, donde me hayan dicho que la COM se cumple”, afirmó.

¿Este Ejecutivo municipal no la cumple?, preguntó Diario RÍO NEGRO. “Ni este ni varios y te voy a dar un ejemplo: hace 20 años se le dio plazo al Concejo y al intendente para un Código Ambiental y en 20 años el Código Ambiental no se hizo y son varias gestiones”, señaló.

Galaverna dijo que hoy tenemos una ciudad inaccesible, con servicio de transporte urbano inaccesible. “Las personas con discapacidad siguen teniendo una ciudad excluyente. Todo eso ya está mencionado en la COM, pero no se cumplió”, lamentó.

“Nosotros tenemos no sólo un modelo de ciudad que es una ciudad con justicia social, también soñamos con una ciudad con una democracia bien consolidada”, aseguró.

En contra de achicar el Concejo Municipal

“No estamos dispuestos en retroceder un milímetro en todo lo que es la representación democrática”, aclaró la candidata a convencional. Y para diferenciarse de la lista oficialista del intendente Walter Cortés afirmó: “No estamos de acuerdo con disminuir la cantidad de concejales, con que se los engañe diciendo que ahorrando en el Concejo Deliberante van a ser más hormigón para una calle. La verdad que si quieren hacer hormigón que saquen los 150 funcionarios políticos que ganan como un concejal y que nadie sabe qué hacen”, destacó Galaverna.

“Nosotros no estamos dispuestos a retroceder en la calidad democrática. Queremos representación como corresponde para esta ciudad”, insistió.

También, dijo que proponen “una reparación histórica de nuestra ciudad por parte de la Provincia porque nosotros aportamos, pero no viene todo lo que tiene que venir y queremos básicamente más control, sanciones por incumplimiento y queremos transparencia”.

“Obviamente, en esto de los controles pensamos que el Concejo Deliberante siendo la casa del pueblo es el mejor lugar de control, pero también tenemos una propuesta para fortalecer el Tribunal de Contralor que hoy no controla”, indicó.

Fuerza Bariloche cerró su campaña en las letras, en la costa del lago Nahuel Huapi. Foto: Chino Leiva

Campaña sin recursos

Para Fuerza Bariloche, según Galaverna, fue complicada esta campaña. “Es muy difícil porque una campaña siempre requiere muchos recursos, y como estarás viendo somos muchos y cada uno puso lo que pudo”, destacó.

“Toda esta campaña salió de nuestro bolsillo y uno mira la capacidad que tiene el Ejecutivo municipal de pagar el asado de los sábados que, seguramente, es con la nuestra, los asados en Comercio”, advirtió. “El otro punto es que ahora te suena el celular y te dice que es Walter Cortés y el gobernador (Alberto Weretilneck)”, comentó.

“Esa es otra cosa que me llama la atención: ¿cómo el gobernador acepta que la propuesta de su socio político sea degradar la democracia de Bariloche? Es muy llamativo porque son dos hombres que hablan de la República. Hace mucho ruido”.