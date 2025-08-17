Elecciones en Bolivia: el Tribunal Electoral calificó de «tranquila» la primera mitad de la jornada electoral

El presidente del TSE llamó a la ciudadanía a concurrir a las urnas durante el resto de la jornada. Foto: archivo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia informó que la primera media jornada de votación en las elecciones generales de este domingo transcurrió de manera «tranquila», con la apertura de más de 34.000 mesas de sufragio en todo el país sin mayores dificultades.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, destacó en conferencia de prensa desde La Paz que la jornada comenzó con normalidad gracias a la activa participación de jurados y ciudadanos. “La jornada se desarrolla con normalidad, con una alta concurrencia y entusiasmo de los electores. Hemos recibido reportes de algunos incidentes menores, pero ninguno de ellos altera el curso del proceso”, aseguró.

El funcionario agregó que hasta el momento la participación se muestra alta y que se espera que la misma tendencia continúe durante la tarde. «Hacemos un llamado a todos los bolivianos y bolivianas que aún no se hayan acercado a sus centros de votación para que lo hagan durante el resto del día», exhortó.

Más de 7,9 millones de ciudadanos están habilitados para elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales. En esta elección, la Asamblea Legislativa Plurinacional renovará 36 escaños en el Senado, 130 en la Cámara de Diputados y nueve delegados ante organismos internacionales.

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran el peso electoral en una jornada decisiva

El padrón electoral refleja la importancia del voto joven: un 23% de los ciudadanos tiene menos de 30 años, mientras que más de la mitad no supera los 40. Además, la concentración urbana será decisiva, ya que el 74% del electorado reside en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, tres departamentos clave para el desenlace electoral.

El TSE habilitó 34.026 mesas de sufragio en 5.727 recintos distribuidos en todo el país. Estas permanecerán abiertas hasta las 16:00 hora local (20:00 GMT), aunque quienes permanezcan en fila al momento del cierre podrán ejercer su derecho al voto.

El proceso cuenta con la presencia de misiones de observación internacional, entre ellas las de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desplegaron representantes en distintas regiones para supervisar el desarrollo de los comicios.

Con información de Noticias Argentinas