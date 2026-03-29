Elecciones en la UNCo: la oposición promete una «relación inteligente» con los gobiernos provinciales

Carlos Espinosa, de 51 años, busca suceder a Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). El decano de Turismo encabezará la lista opositora junto a Ana Basset, de 65 años, la primera mujer que condujo la facultad de Ingeniería.

El espacio que representan aún no tiene nombre. «Con Carlos tenemos una diferencia entre si es un verbo o un sustantivo, así que por ahora lo vamos a reservar hasta que lo dirimamos», dijo la candidata a vice, que capitanea la entrevista. La fecha límite para definirlo es el 24 de abril, cuando cierre el plazo para la presentación de fórmulas. El contexto es por demás espinoso: el desfinanciamiento de la gestión Milei ubica a los salarios universitarios en el peor nivel de los últimos 23 años.

P: ¿Por qué la candidatura?

E: Nosotros venimos con Ana trabajando hace muchos años, nos conocemos hace mucho, arrancamos siendo secretarios académicos juntos. Fuimos secretarios académicos dos gestiones y después nos volvimos a encontrar como decanos. Hay un equipo de trabajo conformado desde hace mucho tiempo. Cuando asumimos como decanos, esa continuidad natural de la relación, y el trabajo que además se afianzó con otros colegas decanos y decanas, bueno, empezamos a charlar y a ver la necesidad de hacer nuestro aporte. De ver qué podíamos aportarle a la universidad y poner a disposición toda esa experiencia de gestión.

P: ¿Ustedes van a llevar candidatos y candidatas en todas las facultades?, ¿Representación en los cuatro claustros?

B: Es la intención que nos acompañen en todas las facultades y en todos los claustros. Es la intención. A veces no es tan sencillo. Uno dice «¿qué no te animás?» No, no es eso. El problema es que cuando uno le ofrece a un colega la participación, ese colega tiene que evaluar si económicamente le cierra. Es difícil ofrecerle a alguien que asuma un compromiso tan fuerte con unos salarios tan caídos. Y eso es una realidad.

La idea es que nos acompañen en todos lados, ¿sí? Lo único que nosotros prometemos es trabajar.

P: ¿Y qué diferencia esta propuesta a la del oficialismo (la fórmula de Christian Lopes, secretario de Planeamiento, y la geógrafa Lorena Higuera?

B: Los grandes objetivos son los mismos. La diferencia está tal vez en cómo nos imaginamos la gestión. Nosotros venimos con experiencia en gestión.

P: Ustedes son representantes de esta parte de la universidad que es Neuquén. ¿Van a tener candidaturas en Río Negro?

E: Nosotros justamente por haber recorrido ese camino como secretarios académicos, como decanos, sabemos lo que significa para las unidades académicas que están alejadas la gestión cotidiana. Nuestra idea es acompañar fuertemente a las facultades en las dos provincias. Esto en campaña se ha dicho millones de veces, el tema es luego sostenerlo. Estamos pensando en un modelo de gestión que apoye esa convicción y esa decisión para tener una mayor presencia, y sobre todo para fortalecer el trabajo de las unidades académicas.

Más allá de la cuestión de las provincias, nosotros nos presentamos fundamentalmente porque creemos también en esto. Hablábamos del contexto tan difícil para las universidades nacionales, que la conformación de un equipo de trabajo ya probado va a ayudar a que muchas cosas de la gestión se faciliten. No es que estamos juntándonos por una cuestión coyuntural o electoral, sino que estamos conformando un equipo de trabajo que viene hace mucho tiempo y creemos que eso va a ser fundamental para el escenario que se viene en los próximos años.

P: ¿Creen que van a terminar siendo dos listas? Graciela Bianchini (directora del centro regional Zapala) tenía pretensiones de presentarse, no sé si ustedes mantienen conversaciones con ella.

B: En realidad cuando uno se embarca en un desafío como este, sí a lo mejor uno dice «bueno a ver qué conviene, si tres tercios». En realidad uno va a presentar una propuesta y la gente tendrá que elegir entre lo que se presente.

Yo en particular he trabajado muy bien con Graciela, el ahora Centro Regional Universitario Zapala fue un asentamiento universitario de la facultad de Ingeniería. Así que hemos trabajado mucho con ella. Es una persona con mucho empuje. Disfrutamos trabajar juntas, no hay problema. Yo creo que la universidad en este momento donde nos están atacando tan feo de afuera y donde estamos teniendo que justificar nuestra existencia, llegó el tiempo de que empecemos a trabajar todos juntos y más coordinados y más en equipo. Es fundamental. Así que, no importa cuántos candidatos hay. En el momento que se elija y que se llegue a un resultado todos nos tendremos que poner, como hemos hecho, sí, como decanos, a disposición de quien esté conduciendo la universidad.

Necesitamos trabajo en equipo, defendernos entre todos, volver a convencer al estudiante de que la existencia de la universidad pública y no arancelada es lo mejor que le puede pasar al país, que es necesaria, que es fundamental, que el país tuvo los profesionales que tuvo porque existió la universidad pública no arancelada.

Financiamiento y éxodo

P: Está clara la crisis que atraviesa la universidad pública. ¿Qué propuestas tienen en función de eso?

B: Si uno lo piensa, ¿cuando la universidad pública tuvo el financiamiento que debería tener? Y yo creo que la respuesta es nunca. Tuvimos mejores épocas. Nunca el sistema universitario va a estar satisfecho y está bien que no esté satisfecho. Pero en este momento la situación es mucho peor. Sumado al hecho de lo que yo decía recién, que antes no teníamos que justificar nuestra existencia. Ahora sí. Entonces, lo que nosotros tenemos como propuesta, nosotros somos dos facultades que como muchas facultades hacen tenemos vínculo con el medio productivo. Hay que explotar más el vínculo con el medio productivo, hay que acercarse más.

P: ¿A quiénes?

B: Depende… hay que tener buenos vínculos con los gobiernos. Nosotros hemos llegado a algunos lugares que no podíamos llegar porque tenemos acompañamiento de gobiernos locales. Es decir, la universidad está bueno que llegue a lugares que no sean la barda, Bariloche o Viedma. Así como centralizados, y después Valle Medio, Villa Regina, Roca, no quiero dejarlos de lado, para nada, pero no en los lugares clásicos, que históricamente estuvo la universidad. Para poder llegar a esos lugares nosotros necesitamos apoyos locales, de los gobiernos locales, o del gobierno provincial o de empresas. Las empresas suelen requerir capacitaciones, actividades, que a veces las toman de empresas privadas, de universidades que no están acá. Entonces creo que es un vínculo que hay que trabajar un poco más fuerte para que podamos…¿para qué querríamos tener financiamiento que no sea del Estado Nacional? Para mejorar la infraestructura, para mejorar los laboratorios, para mejorar las becas de los estudiantes, para mejorar los comedores. Cuando uno habla del financiamiento del medio, del externo, se refiere a que no sea del gobierno nacional. ¿Para qué lo quiere? No es que lo quiera, lo necesita para mejorar y para sostenerse.

Yo vengo de una facultad que si no tenemos actividades vinculadas con el medio productivo, nosotros no podríamos sostener la facultad, las carreras de ingeniería son carreras caras, mantener el laboratorio, mantener el equipamiento.

P: ¿Y mientras tanto? Las universidades dependen del gobierno nacional

B: Mientras tanto vamos a seguir sosteniendo que la ley de financiamiento universitario es la que está aprobada. Es la que ya está, ya la discutimos, ya la aprobaron, ya la vetaron, ya la no vetaron, sí, es esa, no hay otra. Yo entiendo, y creo que coincidimos totalmente con Carlos, que aceptar una nueva ley de financiamiento es una derrota para el sistema universitario.

Se nos van los docentes, no conseguimos cubrir las cátedras, los no docentes también se van. Los no docentes tienen uno, dos, tres trabajos. La situación es preocupante.

P: ¿Y cómo hacer para evitar esa fuga?

E: Nosotros en ese sentido estamos pensando justamente en lo que planteaba hace un ratito Ana, que es la vinculación con el medio y la posibilidad de generar con los gobiernos provinciales, con los municipios, con sindicatos, con distintos actores de la sociedad, programas, proyectos, distintas actividades que obviamente no van a solucionar la cuestión salarial de fondo, pero que al menos nos permitan mostrar internamente que hay proyectos, que hay posibilidad de seguir construyendo desde lo público, fortalecer lo público y en ese marco, como fondo, estamos pensando mucho en cuidar a nuestra gente, ¿no? A nuestros trabajadores docentes y no docentes.

Realmente la convicción de fondo es esa y la estrategia, en principio, definida de manera genérica tiene que ver con esa apertura y con esa vinculación.

Para ganar la elección a rector se necesita mayoría absoluta. Foto Cecilia Maletti.

Apoyos

P: El «afuera» está muy relacionado, sobre todo en Neuquén, pero también en Río Negro con el desarrollo de Vaca Muerta ¿Cómo se imagina ese vínculo?

E: Nosotros respecto a eso vemos, es buenísima la pregunta, que hay una explosión demográfica generada a partir de todo lo que genera Vaca Muerta y de lo que promete generar, en el mismo sentido Punta Colorada en Río Negro. Nos preparamos para gobernar una universidad en la cual podamos atender necesidades que surjan de todos estos desafíos. El crecimiento demográfico implica cuestiones territoriales, cuestiones de salud, cuestiones vinculadas a la educación, cada una de nuestras facultades tiene algo para aportar en términos del desafío de la agenda de desarrollo regional.

P: ¿Cómo es la relación de ustedes con los gobernadores? Figueroa ha hecho público su malestar con la rectora y su voluntad de intervenir de alguna manera en la elección. ¿Ustedes tienen el apoyo de los gobernadores, son la lista que los representa?

E: ¿Quiere arrancar usted doctora?

B: Yo siempre dije que poner el rótulo de que somos la lista del gobernador o somos la lista de los gobernadores, me parece que deberíamos sentirnos hasta ofendidos. Para nosotros el trabajo es con el gobernador, con las provincias, con los municipios, con el afuera. Es decir, clasificarnos de esa forma, como que somos la lista del gobernador Figueroa me parece que es minimizar el esfuerzo que estamos haciendo.

Por supuesto que uno pretende tener el apoyo del gobernador. Tanto de Río Negro como de Neuquén. Si tuviéramos más llegada a otra provincia también buscaríamos tener el apoyo del otro gobernador. La universidad enfrentada con un gobierno provincial no tiene sentido. No es solamente un apoyo económico, sino el no poder llegar a municipios, a la gente, a lo que nosotros buscamos que son nuestros estudiantes.

Por supuesto que no vamos a llegar a un extremo de ser obedientes, porque además la Universidad del Comahue no es una universidad obediente. La Uncoma es una universidad rebelde. Entonces, no es que uno le va a entregar la universidad a nadie. Pero uno tiene que hacer el trabajo con los gobiernos.

P: ¿Algo más para agregar?

E: No, esto que decía Ana me parece importante. El recorrido de gestión que nosotros tenemos como secretarios y como decanos te enseña que la relación con los gobiernos tiene que ser una relación, una vinculación inteligente. Nosotros pensamos la universidad como una institución, como una organización con un fin social muy claro, y nosotros tenemos la tranquilidad de decir que este proyecto se gestó desde la universidad, con gente de la universidad, y pensando en la relación con el afuera, pero todo ha sido gestado por gente que nos viene acompañando y por el trabajo que hemos ido haciendo en estos años.