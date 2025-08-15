Judiciales de Río Negro acordaron subas salarias para agosto y septiembre

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur) aprobó por «decisión mayoritaria» de sus asambleas seccionales la última oferta salarial discutida en una extensa paritaria celebrada el miércoles.

Ayer las reuniones en las diferentes circunscripciones respaldaron las subas del 1,5% para agosto e igual monto para septiembre, con revisión, en tanto que se acordaron recomposiciones del 0,35% para junio y del 0,4% para julio pasados.

Como es habitual «todas las sumas ofrecidas son acumulativas, remunerativas y bonificables» según se indicó desde el gremio.

Sitrajur planteó en el encuentro «la liquidación inmediata de las promociones atrasadas» mientras que el representante del Poder Judicial informó que 270 fueron liquidadas en julio y que las 300 restantes, incluyendo 143 designaciones transitorias, se abonarán en agosto, con retroactivo al 1° de julio. «Sobre las liquidaciones pendientes, se completó la complementaria del aguinaldo y se repasaron las recomposiciones ya otorgadas este año».

Por otra parte «se definió un plan de lucha para enfrentar la avanzada contra el dos por mil, con el compromiso de garantizar movilización en cada instancia de tratamiento legislativo».