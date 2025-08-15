La apuesta electoral de Weretilneck: “romper la polarización”

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck dijo que la elección nacional de octubre se anticipa compleja para la alianza Juntos Defendemos Río Negro porque debe hacerse lugar en un escenario dominado por el mano a mano entre el oficialismo de La Libertad Avanza y el peronismo agrupado en Fuerza Patria.

“Es prematuro y es difícil pronosticar, pero hoy en la provincia está entre LLA y nosotros, tiende a eso. Aunque hay que tener respeto al tema de la polarización -evaluó el gobernador-. Es una elección nacional y los dos apuestan a un esquema polarizado. Cómo vamos a enfrentar eso es el gran desafío”.

El discurso de la coalición que lidera JSRN tiene poco de novedoso y apunta a reivindicar “lo que beneficia ante todo a Río Negro”, por encima de cualquier interés nacional.

Weretilneck estuvo hoy en Bariloche, donde entregó maquinaria a ARSA y tarjetas Río Negro Salud. En declaraciones a este medio machacó una vez más con la idea provincialista y dijo que “de alguna manera La Libertad Avanza y Fuerza Patria representan lo mismo, dependieron de Buenos Aires para definir desde la lista de candidatos hasta la estrategia electoral”.

En uno de los actos Weretilneck entregó tarjetas de Río Negro Salud. (Alfredo Leiva)

La alianza Juntos Defendemos Río Negro tiene el difícil cometido de no perder presencia en el Congreso nacional, donde se juega dos lugares. Y la lista de candidatos, que encabezan Facundo López para el Senado y Juan Pablo Muena para Diputados, no dejaron conformes a todos.

Weretilneck desmintió que haya existido arbitrariedad y verticalismo en la decisión. Dijo que llamaron a internas, como marca el estatuto, y nadie aprovechó esa oportunidad para diferenciarse.

Aseguró que los nombres surgieron de consultas con los legisladores y autoridades de la provincia, además de los partidos socios, y que “la militancia también tiene voz, de alguna manera está representada por los dirigentes. El contacto es permanente”.

Dijo que los roces que surgieron con el vicegobernador Pedro Pesatti, quien aspiraba a llegar al Senado, no van a escalar. “Está claro que Pedro no comparte el punto de vista en este tema y tiene todo el derecho. Esperemos un tiempo. No creo que derive en una línea interna. Esto surgió por un tema puntual, en el resto de lo que tiene que ver con la gestión no hay diferencias”.

La elección bonaerense

Puesto a sopesar las opciones que se abren de cara a octubre, Weretilneck dijo que “será esencialmente una elección de partidos nacionales contra los que defendemos a Río Negro. Pasa por ese lado”.

Se esforzó por plantear esa díada como determinante y ubicar en la vereda de enfrente al mileísmo y al kirchnerismo, sin mayores matices. Dijo que Juntos Defendemos Río Negro en los debates legislativos irá “tema a tema”, porque “lo que se discute en Buenos Aires tiene distinto impacto” según de qué proyecto se trate. Dio a entender que no habrá compromisos cerrados.

“Lo que sea favorable a la provincia lo vamos a acompañar, y lo que sea negativo para Río Negro, no. -señaló- Con un gobierno de las características del que encabeza Milei es lógico que haya conflictos y hay que llevarlo así”.

Igual sostuvo que no hay que adelantarse a los hechos porque “falta mucho para octubre y hay un elemento clave que es la elección en la provincia de Buenos Aires. Va a tener mucha influencia”.

Recomendó estar atentos a las sorpresas que puedan aparecer antes del domingo con el cierre de listas y reconoció que las fugas que ya hubo en LLA y que podría haber en Fuerza Patria los van a beneficiar.

Dijo que en esos agrupamientos no todo es tan fluido como parece “y hay mucha gente desencantada”, lo cual podría atomizar las propuestas, en beneficio de la fuerza provincial.