Elecciones universitarias: Christian Lopes ganó con el 52% de los votos y es el nuevo rector de la Universidad Nacional del Comahue

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) ya definió su conducción para los próximos cuatro años. La fórmula oficialista de la Lista N° 1 «Futuro UNCo», encabezada por el biólogo Christian Lopes y la geógrafa Lorena Higuera, se impuso en el escrutinio provisorio tras una votación sumamente ajustada que polarizó a la comunidad universitaria de Neuquén y Río Negro.

Con el 98,2% de las mesas procesadas (110 de 112), la propuesta ganadora cosechó el 52,85% de los votos ponderados frente al 47,15% obtenido por la oposición de la Lista N° 2 «Impulsar la UNCo», que postulaba a Carlos Espinosa y Ana Basset. El triunfo del oficialismo asegura la continuidad de la línea de gestión de las autoridades salientes, María Beatriz Gentile y Fernando Paul Osovnikar, al frente de la casa de estudios hasta el 2030.

El detalle de los votos que eligieron a Christian Lopes: el peso de Docentes y Graduados

La elección de la UNCo se definió mediante el sistema de voto ponderado, que otorga un valor específico a cada sector de la vida académica. Sobre un total de 275 puntos en juego, la fórmula Lopes-Higuera se quedó con 145,3 puntos frente a los 129,6 de sus rivales.

La balanza se inclinó gracias al comportamiento de los claustros:

Lista 1 (Futuro UNCo): se impuso con fuerza en los sectores de docentes y graduados .

se impuso con fuerza en los sectores de y . Lista 2 (Impulsar la UNCo): ganó en el claustro de nodocentes y obtuvo una ventaja mínima en estudiantes.

El nivel de participación consolidó el padrón real en las urnas de la Patagonia: asistieron a votar 10.628 integrantes sobre un padrón total de 37.757 habilitados.

Quiénes son las nuevas autoridades de la UNCo

Christian Lopes (Rector electo): Tiene 50 años, es Doctor y Licenciado en Ciencias Biológicas egresado del CRUB (Bariloche) e investigador del Conicet. Actualmente se desempeña como Secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional en la gestión saliente.

Tiene 50 años, es Doctor y Licenciado en Ciencias Biológicas egresado del CRUB (Bariloche) e investigador del Conicet. Actualmente se desempeña como Secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional en la gestión saliente. Lorena Higuera (Vicerrectora electa): Tiene 51 años, es Geógrafa especialista en Sociología de la Agricultura Latinoamericana egresada de la UNCo. Es profesora Adjunta Regular en la Facultad de Humanidades y cursa la etapa final de tesis doctoral en la Universidad Nacional de Catamarca.

Radiografía del mapa electoral: unidad por unidad

El despliegue territorial de los comicios expuso una división clara en el control de las facultades y centros regionales distribuidos en las dos provincias:

Dónde ganó la Lista N° 1 (10 unidades electorales más la administración central):

Centro Regional Universitario Bariloche ( CRUB )

) Centro Regional Universitario San Martín de los Andes ( CRUSMA )

) Facultad de Ciencias Agrarias

Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología

Facultad de Ciencias Marinas ( FACIMAR )

) Facultad de Humanidades

Facultad de Ciencias Médicas

Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Dónde ganó la Lista N° 2 (8 unidades electorales):