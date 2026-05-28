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Política

Elecciones universitarias: Christian Lopes ganó con el 52% de los votos y es el nuevo rector de la Universidad Nacional del Comahue

La fórmula oficialista de Christian Lopes y Lorena Higuera se impuso en un escrutinio muy ajustado. El peso de docentes y graduados inclinó la balanza en Neuquén y Río Negro. Los detalles del nuevo mapa político regional.

Redacción

Por Redacción

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) ya definió su conducción para los próximos cuatro años. La fórmula oficialista de la Lista N° 1 «Futuro UNCo», encabezada por el biólogo Christian Lopes y la geógrafa Lorena Higuera, se impuso en el escrutinio provisorio tras una votación sumamente ajustada que polarizó a la comunidad universitaria de Neuquén y Río Negro.

Con el 98,2% de las mesas procesadas (110 de 112), la propuesta ganadora cosechó el 52,85% de los votos ponderados frente al 47,15% obtenido por la oposición de la Lista N° 2 «Impulsar la UNCo», que postulaba a Carlos Espinosa y Ana Basset. El triunfo del oficialismo asegura la continuidad de la línea de gestión de las autoridades salientes, María Beatriz Gentile y Fernando Paul Osovnikar, al frente de la casa de estudios hasta el 2030.

El detalle de los votos que eligieron a Christian Lopes: el peso de Docentes y Graduados

La elección de la UNCo se definió mediante el sistema de voto ponderado, que otorga un valor específico a cada sector de la vida académica. Sobre un total de 275 puntos en juego, la fórmula Lopes-Higuera se quedó con 145,3 puntos frente a los 129,6 de sus rivales.

La balanza se inclinó gracias al comportamiento de los claustros:

  • Lista 1 (Futuro UNCo): se impuso con fuerza en los sectores de docentes y graduados.
  • Lista 2 (Impulsar la UNCo): ganó en el claustro de nodocentes y obtuvo una ventaja mínima en estudiantes.

El nivel de participación consolidó el padrón real en las urnas de la Patagonia: asistieron a votar 10.628 integrantes sobre un padrón total de 37.757 habilitados.

Quiénes son las nuevas autoridades de la UNCo

  • Christian Lopes (Rector electo): Tiene 50 años, es Doctor y Licenciado en Ciencias Biológicas egresado del CRUB (Bariloche) e investigador del Conicet. Actualmente se desempeña como Secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional en la gestión saliente.
  • Lorena Higuera (Vicerrectora electa): Tiene 51 años, es Geógrafa especialista en Sociología de la Agricultura Latinoamericana egresada de la UNCo. Es profesora Adjunta Regular en la Facultad de Humanidades y cursa la etapa final de tesis doctoral en la Universidad Nacional de Catamarca.

Radiografía del mapa electoral: unidad por unidad

El despliegue territorial de los comicios expuso una división clara en el control de las facultades y centros regionales distribuidos en las dos provincias:

Dónde ganó la Lista N° 1 (10 unidades electorales más la administración central):

  • Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB)
  • Centro Regional Universitario San Martín de los Andes (CRUSMA)
  • Facultad de Ciencias Agrarias
  • Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
  • Facultad de Ciencias Marinas (FACIMAR)
  • Facultad de Humanidades
  • Facultad de Ciencias Médicas
  • Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos
  • Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Dónde ganó la Lista N° 2 (8 unidades electorales):

  • Centro Regional Universitario Zapala (CREUZA)
  • Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur
  • Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud
  • Facultad de Economía y Administración
  • Facultad de Informática
  • Facultad de Ingeniería
  • Facultad de Lenguas
  • Facultad de Turismo

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La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) ya definió su conducción para los próximos cuatro años. La fórmula oficialista de la Lista N° 1 "Futuro UNCo", encabezada por el biólogo Christian Lopes y la geógrafa Lorena Higuera, se impuso en el escrutinio provisorio tras una votación sumamente ajustada que polarizó a la comunidad universitaria de Neuquén y Río Negro.

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