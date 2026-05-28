El FMI advirtió por la suba de la morosidad en Argentina y exigió al Gobierno control sobre las billeteras virtuales

La acumulación de deudas familiares que ya no se pueden pagar escaló hasta Washington. En su último informe técnico, los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) encendieron las alarmas por el freno del crédito privado y exigieron de manera directa al Gobierno nacional endurecer la supervisión sobre las entidades no bancarias y las fintech, el sector donde los préstamos morosos ya alcanzaron niveles críticos.

El diagnóstico del organismo que conduce Kristalina Georgieva habló sobre los motivos detrás del salto en la irregularidad de los pagos.

Según el informe técnico del FMI, la suba en los índices de morosidad responde a la combinación de dos variables macroeconómicas concurrentes: por un lado, las estrictas condiciones monetarias que elevaron el costo del financiamiento para saldos de tarjetas y préstamos personales; por el otro, una desaceleración en el ritmo de crecimiento de los ingresos reales de los hogares.

Si bien el crédito real al sector privado había avanzado un 32% promedio el año pasado, el staff report advierte que la rueda se frenó en seco y el financiamiento productivo y de consumo se encuentra completamente estancado.

El análisis del FMI: cerrojo sobre las billeteras virtuales

El documento técnico del organismo internacional hace eje en la expansión de las plataformas digitales de financiamiento y plantea la necesidad de adecuar el marco normativo de manera equitativa. Específicamente, el Fondo solicita incrementar la fiscalización sobre las instituciones financieras no bancarias y el sector fintech, señalando que los índices de irregularidad en la devolución de préstamos en ese segmento son elevados.

Con el objetivo de optimizar los controles, el informe anticipa una mayor articulación entre el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) para monitorear los niveles de riesgo en los agentes de liquidación (ALyC).

No todo fueron reclasificaciones negativas. El Fondo destacó como un hecho inédito el ingreso de depósitos en dólares, que perforó récords históricos durante el primer tramo del año.

La gran diferencia con situaciones pasadas es que esta vez los billetes se quedaron dentro del sistema bancario y no financiaron el circuito informal del «dólar colchón». Sin embargo, el informe dejó expuesto un fuerte contrapunto entre Washington y el equipo económico que comanda Luis Caputo: