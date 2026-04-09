Eliminación de las PASO y tratado con Estados Unidos: la agenda de reformas que impulsa el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei avanza con un paquete de reformas legislativas que incluye cambios en el sistema electoral, acuerdos internacionales con Estados Unidos y modificaciones en la Justicia. La agenda oficialista se reactivó tras la aprobación de la ley de Glaciares y prevé nuevos proyectos en el Congreso.

En la madrugada de este jueves, el oficialismo logró sancionar la modificación de la ley de Glaciares, que habilita inversiones mineras por US$165.000 millones para la próxima década, según informó el ministro de Economía Luis Caputo. El Ejecutivo busca capitalizar ese avance para negociar apoyos en otras iniciativas.

Reforma electoral y acuerdo con Estados Unidos marcan la agenda política del Gobierno

Según publicó Infobae, la Casa Rosada impulsa en la Cámara de Diputados la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes. La iniciativa es considerada estratégica para fortalecer la relación comercial con Estados Unidos.

El acuerdo forma parte del entendimiento bilateral reciente y exige su aprobación antes de fin de abril. En el oficialismo sostienen que este paso permitirá mejorar las condiciones de inversión y el acceso a tecnología.

En paralelo, el Ejecutivo busca acelerar el tratamiento del proyecto “Hojarasca”, impulsado por Federico Sturzenegger. La propuesta apunta a eliminar más de 70 normas consideradas obsoletas para reducir costos administrativos.

El Gobierno nacional busca imprimirle mayor ritmo a la actividad legislativa.

El oficialismo prevé avanzar primero con esta iniciativa mientras negocia apoyos políticos para una reforma de mayor impacto electoral, con foco en el sistema de votación y los partidos.

La reforma política incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el rediseño de la Boleta Única de Papel y nuevas reglas de financiamiento partidario. El proyecto se encuentra en etapa final y podría ingresar al Congreso en los próximos días.

Desde La Libertad Avanza descartaron una suspensión de las primarias y ratificaron su eliminación. “Es algo que el electorado legitimó el año pasado y que varios bloques tienen la presión de apoyar pese a que todavía no están convencidos”, afirmó un estratega oficialista.

Además, el paquete incluye un proyecto para avanzar hacia una reforma integral del Código Penal. La iniciativa será presentada por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

Pliegos judiciales, ascensos militares y embajadas completan la agenda oficial

El Senado prevé tratar más de 60 pliegos para cubrir cargos en el Poder Judicial. Entre los nombres figura Emilio Rosatti, propuesto para un tribunal oral en Santa Fe, y Ana María Juan.

También aparece María Julia Sosa, postulada a un tribunal en La Plata. En el plano militar, se analizarán ascensos en las Fuerzas Armadas, entre ellos el del general Oscar Santiago Zarich. El pliego de Marcelo Monetto quedó pendiente por falta de votos tras una impugnación.