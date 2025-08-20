Emoción en el traslado del avión de la guerra de Malvinas por las calles de Bariloche
La aeronave fue trasladada desde el Aeroclub de Bariloche hasta la costa del lago Nahuel Huapi, en el centro, donde se emplazará junto al Memorial en homenaje a los veteranos.
El avión Mirage III EA que fue utilizado en la guerra de las Islas Malvinas, donado y reconstruido por la Fuerza Aérea, recorrió Bariloche para ser emplazado en el Memorial Malvinas, ubicado en la costa del lago Nahuel Huapi, en el centro de la ciudad.
La instalación de la aeronave será en homenajeando al piloto local Jorge Luis Huck y a todos los veteranos.
El avión fue trasladado este miércoles desde el Aeroclub Bariloche, ubicado en la Ruta 40 en dirección a Dina Huapi hasta las inmediaciones del puerto San Carlos, en un operativo que demandó el corte intermitente de unos 13 kilómetros de la traza troncal de acceso a la ciudad desde el Este.
Pasado el mediodía el avión llegó a la zona céntrica pero restaban varias cuadras para su destino final.
La aeronave fue acompañada por veteranos de Malvinas y saludada por vecinos y establecimientos educativos a su paso. Muchos portaban banderas argentinas. Uno de los momentos más emotivos fue en la Escuela 266, ubicada en la Costanera donde los alumnos eufóricos saludaron el paso de los veteranos.
La aeronave fue llevada por una camioneta y el esfuerzo a pie de los veteranos de guerra que colaboraron con el desplazamiento, esquivando cartelería, arboleda y otros obstáculos a su paso.
