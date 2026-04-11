Empieza el juicio contra cinco acusados por la explosión de una destilería en Plaza Huincul

El martes 14 iniciará el juicio por la explosión de la refinería de Plaza Huincul. (Foto: archivo)

Casi 43 meses después de la explosión e incendio en una destilería de Plaza Huincul, donde murieron tres operarios y un vigilador terminó herido, llegó la instancia del juicio oral. Cinco personas serán acusadas del delito de estrago doloso, agravado por muerte, frente a un tribunal colegiado. Las audiencias comenzarán el próximo martes 14 de abril en la Oficina Judicial de Cutral Co.

El hecho ocurrió en la madrugada del 22 de septiembre de 2022. Ese día se produjo la explosión e incendio, en el tanque 205 de la destilería que pertenece a New American Oil -NAO- y situada en el parque petroquímico, al ingreso de Plaza Huincul.

A raíz de esto los tres operarios que cumplían el turno noche y habían ingresado a las 22, murieron. Se trata deVíctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina. Mientras que el vigilador que pertenecía a una empresa de seguridad alcanzó a salir de la casilla, aunque resultó con heridas.

El tribunal estará integrado por Lisandro Borgonovo, Federico Sommer y Vanessa Macedo Font.

El juicio arrancará el martes 14 hasta el viernes 17. Las audiencias continuarán desde el 22 al 24; seguirán el 27 al 30 de este mes y la última etapa será el 4 y 5 de mayo, con los alegatos de clausura y el veredicto. Entre fiscalía, defensas y querellas habrá más de 60 testigos convocados para declarar.

El predio de New American Oil (NAO) al terminar las tareas de los bomberos. Foto: Archivo Fernando Ranni.

En el banquillo

Los imputados son Guido Torti, jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; Natalia González, técnica en Seguridad e Higiene; Gimena Brillo, licenciada en Seguridad e Higiene y Alfredo Novaro, auditor externo de la firma. De lo que relevó este diario, ninguno trabaja en la actualidad en la empresa.

Actuarán como defensores el abogado particular Juan Coto (para Torti y Saibene) y al resto lo asistirá la defensa pública.

El fiscal jefe Gastón Liotard señaló que será «tortuoso y feo recordar lo que ocurrió», pero se ofrecerán las pruebas que permitirán dilucidar «si hubo desidia, falta de previsión y qué pasó con la seguridad, además de la función de cada uno de los imputados». Indicó que está «muy claro el causal de muerte», en este caso por lo que el foco se pondrá en las responsabilidades.

Por otra parte, advirtió que el debate será muy técnico y con especificaciones concretas por lo que los testigos, entre los que hay peritos convocados a declarar, tendrán una amplia franja de tiempo para hacerlo. Se estima que uno de ellos puede tomar hasta dos jornadas.

La investigación tenía inicialmente siete imputados. Hubo una suspensión de juicio a prueba para el gerente general, Rodrigo Arias, que cumplió sus funciones en Buenos Aires. Era el único acusado por el delito de estrago culposo agravado. Accedió a la probation por el plazo de un año y seis meses.

Las pautas de conducta acordadas fueron la donación de 4 millones de pesos a los cuarteles de bomberos voluntarios de Huincul, Cutral Co, Neuquén, Centenario y Plottier; más la realización de 144 horas de tareas comunitarias en un comedor de la provincia de Buenos Aires. Mientras que otro de los acusados, Ángel Obreque, resultó sobreseído.

Las familias de Molina, Jara y Herrera reclamaron justicia (Foto: Archivo Andrea Vazquez)

«Esperamos una justicia ejemplar», dijo una familiar

Los familiares de las tres víctimas llegan a la instancia del juicio oral con la expectativa que se encuentre a los responsables. «Esperamos que alguno cumpla un tiempo en la cárcel para que signifique algo en la juisticia porque matar a tres personas y que nadie tenga una condena ejemplar, no se puede», dijo Laura Herrera que desde el inicio de la causa fue la encargada de movilizar todas las actividades para exigir justicia.

Entendió que si bien «faltan personas muy importantes que estén en la causa, sabemos que la justicia las saca de manera estratégicas así no pasamos años y años esperando». Laura pidió a la comunidad que los acompañen. «Aunque sea un ratito les pedimos que pasen, ya que van a ser muchos días. Siempre sentimos que nos alentaron, ya que la empresa y el gremio no lo hicieron», concluyó.

La familia de Víctor Herrera es representada por los abogados querellantes Gabriel Contrera y Laila Zalazar y la de Fernando Jara por Lucas Dumigual.