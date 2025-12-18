Nuevo cambio en el gobierno de Rolando Figueroa: corren a uno de los delegados regionales

El gobierno de Rolando Figueroa confirmó un nuevo movimiento luego de la reestructuración del gabinete provincial anunciada a principios de mes y cambiará a uno de los delegados del plan de regionalización.

Se trata de Mario Bruce, quien se venía desempeñando como representante de la región del Pehuén.

Su reemplazante será temporalmente Rubén «Ojito» García, actual delegado regional de la Comarca Petrolera, que, con este cambio, quedará a cargo de ambas divisiones.

La decisión fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por fuentes oficiales, quienes explicaron que la modificación no impactará en la robustez del esquema territorial que implementó la gestión de Figueroa.

En cuanto a Bruce, los voceros del Ejecutivo precisaron que continuará dentro de la estructura gubernamental, ahora como integrante del directorio de Vialidad Provincial, un área que el Gobierno busca repotenciar con la realización de rutas y otras obras viales.

Cambios en el plan de regionalización de Rolando Figueroa

Figueroa ya había cambiado a uno de sus representantes regionales el mes pasado.

Esa vez fue para ascender a Gustavo Coatz de delegado del Alto Neuquén a secretario del Interior, una función sin antecedentes en la provincia.

La región del Pehuén incluye a los municipios de Zapala, Aluminé, Las Lajas, Mariano Moreno, Villa Pehuenia, Bajada del Agrio y Las Coloradas, además de las comisiones de fomento de Covunco Abajo, Los Catutos, Quili Malal, Ramón Castro y Villa del Puente Picún Leufú.

Las otras regiones son: Alto Neuquén, Lagos del Sur, Limay, Comarca, Confluencia y Vaca Muerta