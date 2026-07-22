Crece el empleo minero en Argentina: aumentó un 1,2% interanual y superó los 40.000 puestos de trabajo

Entre marzo de 2025 y de este año se crearon 491 puestos de trabajo minero. Foto: archivo.

En Argentina, el empleo vinculado a la actividad minera presentó un crecimiento del 1,2% respecto a un año atrás, alcanzando una suma total de 40.141 puestos de trabajo, según el último informe mensual publicado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

De acuerdo al organismo, entre marzo de 2025 y de este año se crearon 491 puestos de trabajo formales directos en el sector, marcando de esa manera la segunda subida consecutiva en términos interanuales desde 2024. A nivel nacional, la minería representó el 0,6% del empleo total del sector privado asalariado.

En contraparte a este crecimiento del empleo, en el sector se registraron 993 empresas en total, siendo 57 menos que en marzo de 2025. Considerando el nivel de empleo mencionado, se estimó que cada firma posee 40 empleados en promedio.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base en MECTRA.

Si bien las empresas metalíferas representan solo el 5,9% de ese total, fueron las que mayor cantidad de empleo formal directo poseen en el sector minero, con 13.026 puestos de trabajo. También fueron, junto al rubro del litio, las únicas que registraron un incremento interanual, generando 808 nuevos puestos.

El segundo rubro minero con más empleo es el de los servicios y actividades relacionadas con la minería, que representa la mayor cantidad de empresas en el ámbito minero. Este año explicó un total de 9.017 puestos de trabajo, con una disminución del 0,9%.

El rubro de las rocas de aplicación, que también abarca gran parte de las empresas, contó con 5.509 puestos de trabajo, con una baja del 5,2%. Le siguió el litio, con 5.283 trabajadores, que generó 327 nuevos puestos durante este periodo.

En quinto lugar se ubica la producción de minerales no metalíferos, con 3.543 puestos de trabajo, marcando una disminución del 3,1%. La producción de minerales combustibles, que tuvo la menor cantidad empresas registradas con 3 en total, registró 2.044 empleos, también con una baja del 3,7%.

Por último, la producción de minerales no clasificados previamente, contó con 1.620 puestos de trabajo, y presentó una reducción del 4,0%.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base en MECTRA.

El porcentaje de trabajo minero en las provincias

En marzo, el 82,1% del empleo minero fue explicado por siete provincias. Santa Cruz se encuentra en primer lugar con 8.887 puestos, seguida de San Juan con 5.579 trabajadores mineros. Entre ambas, acumularon el 36,0% del empleo minero total.

En cuanto a las provincias de la región NOA (Salta, Jujuy y Catamarca), acumularon 12.520 trabajadores (31,2% del empleo minero total). Dentro de la región Pampeana aparecen Buenos Aires y Córdoba, con 3.945 y 2.017 puestos, respectivamente, concentrando el 14,9% del empleo minero total.

Catamarca (+21,9%) fue con diferencia la provincia que mayor crecimiento presentó en términos de generación de empleo. Entre las demás donde aumentó el empleo minero se mencionaron San Juan (+8,4%), Santa Cruz (+3,1%) y Córdoba (+1,9%).

Por otro lado, las provincias de Buenos Aires (-0,8%) y Jujuy (-0,9%) presentaron una «estabilidad relativa» según el informe, mientras que Salta registró una caída interanual del 5,7% en los puestos de trabajo minero.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera con base en MECTRA.

Avanza el empleo femenino en la minería

Entre el año pasado y mayo de este 2026 también creció la presencia de las mujeres en la minería, ya que hubo nuevos 136 puestos laborales ocupados. En total hubo 5.312 trabajadoras, aunque siguieron siendo minoría al representar el 13,2% del empleo minero total.

De esta manera, entre los meses de enero y marzo de 2026 la minería generó 82 nuevos puestos de trabajo para las mujeres argentinas, a un ritmo promedio de 27 puestos por mes.

Entre los rubros con mayor presencia femenina se destacaron el metalífero, con 1.819 puestos de trabajo; el litio, que ocupó a 1.108 mujeres; y los servicios y actividades relacionadas con la minería, donde se registraron 911 trabajadoras.