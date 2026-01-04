En el 2025, el IPPV registró una baja ejecución y una merma en los envíos del Fonavi

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) registrará un cierre del 2025 con niveles de erogaciones inferiores al 50% de lo que presupuestó para el año. Parte de esa baja ejecución se explica en que los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), su principal fuente de financiamiento, fueron menores a los proyectados.

Hasta noviembre, el organismo tramitó desembolsos por algo más de 21.357 millones de pesos y su previsión anual estuvo fijada en los 48.550 millones. Así, su administración utilizó el 44% de los montos programados y proyecta que rondará el 47% en todo el año, muy por debajo de lo previsto inicialmente.

La mayor subejecución se registró en el rubro “bienes de uso”, que incluye las partidas destinadas a construcciones. Para eso, el IPPV contaba con un crédito de 36.851 millones de pesos, pero, según los registros, en los primeros once meses comprometieron 14.890 millones, es decir, un 40% del total presupuestado. El estimado de cierre del año estará en el 45%.

El funcionamiento del instituto siempre está ligado a los recursos del Fonavi. La Provincia estimó que esas transferencias nacionales en el 2025 llegarían a los 35.854 pero, a noviembre, esos envíos sumaron 25.160 millones. Su proyección indica una remesa anual próxima a los 27.550 millones, es decir, un 77% inferior o casi un cuarto inferior a lo programado.

Esa merma profundizó el desfinanciamiento y, en consecuencia, la gestión del IPPV se concentró en las obras de infraestructura básica en loteos (Suelo Urbano) y la regularización dominial de las viviendas entregadas.

La construcción de infraestructura en lotes (Programa Suelo Urbano) constituye un pilar de la política del IPPV. Foto Gentileza.

El retiro nacional del financiamiento habitacional se expresa en la ausencia de planes de viviendas. Un informe gubernamental recuerda que en los últimos dos años se entregaron 330 viviendas y que, actualmente, solo hay 132 unidades en ejecución.

Ese número incluye la puesta en marcha de un prototipo de casa de 36 metros cuadrados, con “menor inversión por unidad, diseño funcional y preparado para futuras ampliaciones, con el objetivo de optimizar recursos y reducir los tiempos de obra”.

Números 120 Viviendas actualmente están en construcción por política del IPPV, según la información de un informe gubernamental.

47% Nivel de ejecución por parte del IPPV de su presupuesto del 2025, aprobado por la Legislatura.

Además, se prevé la finalización de 31 unidades del paralizado programa nacional Casa Propia, iniciadas en Fernández Oro (9), Sierra Colorada (10) y Lamarque (12).

El balance de Obras Públicas indica que se proyectan otras 94 viviendas adicionales, de las cuales 10 se programan con infraestructura de servicios.

Ese informe oficial destaca la entrega por Suelo Urbano de 1.102 lotes con servicios, durante el 2024 y el 2025, mientras que otros 582 terrenos se encuentran con “obras en ejecución de agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y apertura de calles”.

El detalle gubernamental consigna 378 lotes con licitaciones de construcciones en proceso y 915 en etapa de proyecto.

El programa de suelo urbano -según define el gobierno- es “una herramienta clave para reducir el déficit habitacional, promover el arraigo y garantizar el derecho de acceso a la tierra”, mediante la generación de infraestructura y el acompañamiento a las familias en el camino hacia la vivienda propia”.

En paralelo, el IPPV avanzó en la regularización dominial. Durante el 2025 se formalizaron 1.335 escrituras, superando las 976 concretadas en 2024. En total, en los últimos dos años se alcanzaron 2.311 regularizaciones para adjudicatarios de viviendas.

El plan de regularización dominial

El gobierno provincial resaltó de su política habitacional que el IPPV entregó 2.311 escrituras de viviendas durante 2024 y 2025, que calificó de un número “sin precedentes” para el organismo rionegrino.

La gestión del instituto, a cargo de Mariano Lavin, insiste en la regularización dominial de quienes accedieron a una vivienda construida o financiada por el Estado provincial.

El gobierno provincial cumple actos en diferentes ciudades donde el IPPV entregó escrituras a las familias. Foto Gentileza.

Según los números oficiales, en el 2024, la entrega ascendió a 976 escrituras, mientras que en 2025 esa cifra creció a 1.335 familias que recibieron su título de propiedad.

Lavin consideró que “contar con un título de propiedad significa mucho más que un papel: es una herramienta que brinda derechos, seguridad jurídica y tranquilidad a las familias”. Entendió que este “logro responde a la articulación estrecha entre el Estado y los profesionales del sector, como el Colegio Notarial de Río Negro y el Consejo de Agrimensores, que agilizan y hacen más accesibles los trámites a los adjudicatarios”.

Esa medida se articuló con la ley Provincial N° 5.527, sancionada en octubre de 2021, y conformó un “Régimen Especial para la escrituración gratuita de viviendas construidas o financiadas por el IPPV”.

La norma promueve la escrituración gratuita de viviendas, especialmente de aquellos inmuebles que se encuentran bajo el régimen de propiedad horizontal —los conocidos monoblocks o unidades tipo PH—, muchos de los cuales fueron construidos por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) hasta 1993.

El mecanismo jurídico creado por la ley permite que las familias con este tipo de viviendas puedan acceder a la primera escritura traslativa de dominio sin costo, siempre que cumplan con los requisitos y la regularización de cuotas establecida por la normativa.

Según la normativa, el IPPV es la autoridad de aplicación y es responsable de coordinar y ejecutar los pasos para acceder al beneficio.