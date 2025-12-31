Río Negro tramita más fondos para concluir las obras en las rutas 6 y 8

Río Negro requiere de un financiamiento adicional de 28.000 millones de pesos para la conclusión de la obra de repavimentación de las rutas 6 y 8. El monto logrado inicialmente rondó los 32.000 millones.

Desde este año, dos empresas cumplen con esas construcciones, distribuidas en dos tramos y que suman 185 kilómetros.

Actualmente, las tareas están paralizadas “por las fiestas”, explican en Vialidad provincial y afirman que se activarán en los próximos días.

La firma Centro Construcciones SA registra un nivel de ejecución de un 30% de su contrato, que llega a los 128 kilómetros y comprende la ruta provincial 8 hasta el paraje La Esperanza.

Mientras tanto, la constructora Sapag alcanzó el 17% de su tramo de 57 kilómetros, que incluye la ruta 6 desde el empalme de la Nacional 22 y hasta la provincial 68.

Esta empresa presentó un ritmo inferior durante un período por ciertas demoras en los pagos. El proyecto se originó en un financiamiento de un programa del BID pero, después, Nación cerró el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que era el instrumento de intermediación con la Provincia.

La inversión original fue planteada en casi 32.000 millones de pesos, pero, proyectando los montos actualizados, esa disponibilidad no será suficiente para la construcción programada. Por eso, el gobierno provincial sumó el artículo N° 58 en el presupuesto para el 2026, donde se prevé la obtención de 28.000 millones de pesos.

En el Plenario de comisiones, el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, ratificó que esa cantidad se requerirá para cumplir con la totalidad de la repavimentación y ese desembolso ya se negocia con la Nación.

Puntualmente, con su aprobación, la Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo para “endeudarse” en esa suma o “su equivalente en otras monedas, con más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios para el financiamiento de la repavimentación” de esas rutas, planteándolo a “través de FONPLATA – Banco de Desarrollo o cualquier otro programa de financiamiento externo Multilateral, Bilateral y/o Nacional que disponga el propio Gobierno Nacional”.

Ese apartado habilita el proceso con la Nación para conseguir ese faltante y, en esa línea, un párrafo permite al gobierno que afecten “recursos provinciales” y se cumplan con las “modificaciones y adecuaciones presupuestarias necesarias” para el cumplimiento del pretendido financiamiento.

Las obras por parte de ambas constructoras se iniciaron en mayo y, según las previsiones oficiales, se finalizarán a fines del 2026.

En la puesta en marcha, el gobernador Alberto Weretilneck resaltó su inicio porque es un “proyecto que conecta a las familias, facilita el trabajo de nuestros productores y abre nuevas oportunidades para el turismo”.

En las licitaciones se presentaron 19 empresas. El tramo 1 fue adjudicado a CN Sapag, con una propuesta económica de 14.974 millones, otras 10 firmas, mientras que el tramo 2 fue otorgado a Centro Construcciones, con 16.810 millones, con la participación de 8 oferentes.

Las ejecuciones contemplan repavimentaciones de diferentes espesores, con obras complementarias en banquinas, alambrado perimetral, colocación de tranqueras, reconstitución de alcantarillas y, entre otros, señalizaciones en horizontal y vertical.