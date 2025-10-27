Elecciones 2025 | Martín Soria celebró el triunfo del peronismo: “Río Negro está en boca de toda la Argentina”

Festejo y abrazo de hermanos. El electo senador Martín Soria se abraza con la intendenta María Emilia Soria. (Foto. Juan Thomes.)

Martín Soria, referente del peronismo rionegrino, expresó su gran satisfacción por la victoria obtenida en la provincia tras las recientes elecciones. Este resultado, según Soria, posiciona a Río Negro en el debate político nacional y fue motivo de celebración para el espacio. El triunfo se dio en un contexto adverso y con una fuerte oposición.

El peronismo logró asegurar dos bancas en el Senado nacional, cumpliendo uno de sus principales objetivos electorales.

Martín Soria festejó su triunfo desde su ciudad. “Dimos una batalla muy importante, Río Negro está en boca toda la Argentina después de este triunfo del peronismo en la provincia”, señaló ante el streaming de RÍO NEGRO y habló de haber enfrentado a Milei y “sus socios” en alusión al oficialismo provincial a quien denunció por “compra de voluntades” en la campaña.

Además, resaltó que el peronismo debió enfrentar a figuras políticas de peso como Javier Milei, Mauricio Macri (a través del PRO) y el gobernador Alberto Weretilneck. «Con el compromiso de lo que viene para adelante», manifestó.

El senador electo destacó la “unidad del peronismo” y la figura de Martín Doñate en esa estrategia para llegar a los resultados y dijo que hoy es el punto de partida para recuperar la gobernación en 2027 de la mano de María Emilia Soria.

«Los rionegrinos no son tontos», Martín Soria denunció «compra de voluntades» en Río Negro

El dirigente atribuyó el éxito a la capacidad del peronismo para «interpretar la voz de los rionegrinos», quienes, a su entender, «no comen vidrios» y «saben quién los defiende». Soria criticó que, en los días previos a la elección, se observaron situaciones de «compra de votos con plata» y «recursos de todos los rionegrinos» –dinero que, afirmó, «falta en los hospitales de la provincia»–, especulando con la necesidad de la gente.

Según Soria, estas prácticas les «terminaron jugando mal» a quienes las implementaron.



El triunfo electoral es visto como un «puntapié muy, pero muy importante» para el futuro político del peronismo rionegrino y un «espaldarazo» para sus proyecciones. Soria mencionó que este resultado «empieza a pavimentar ese camino» hacia la posibilidad de que María Emilia Soria, actual diputada, pueda ser gobernadora de la provincia en 2027.

En este sentido, Martín Soria contextualizó que, desde el retorno de la democracia en 1983, el peronismo en Río Negro «solamente pudo gobernar 20 días» en la figura de su padre, Carlos Soria, expresando que él «estaría muy contento» con el resultado actual.