En medio de la polémica, Manuel Adorni confirmó que no se presentará como candidato a Jefe de Gobierno de Buenos Aires

El miembro de La Libertad Avanza (LLA) y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció públicamente que no se presentará como candidato a las elecciones 2027 para ocupar el rol como jefe de Gobierno bonaerense. Fue él mismo quien catalogó esa posibilidad como «irrisoria» y para nada probable.

Adorni representaba una de las máximas figuras de LLA para presentarse en las elecciones del año siguiente. Sin embargo, las investigaciones de enriquecimiento ilícito, complicaron la imagen del político a menos de un año para las votaciones.

Las declaraciones de Manuel Adorni se producen en un contexto de tensiones políticas dentro del espacio libertario, especialmente tras los cruces con Patricia Bullrich y en medio de debates sobre el armado electoral de cara a los próximos comicios.

La candidatura de Adorni como Jefe de Gobierno bonaerense «Es una fantasía de la vieja política»

En una entrevista con el conductor Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete tomó distancia de las tareas en campaña: “La política no me gusta en ninguna de sus aristas. La campaña electoral no me gusta» aseguró de forma tajante.

En la charla, Adorni buscó despejar rumores sobre una posible candidatura en la Ciudad y reiteró que su prioridad es acompañar la gestión del presidente Javier Milei. Según explicó, no tiene previsto competir por la sucesión porteña en 2027.

Sobre su imagen como principal candidato, admitió que no estuvo de acuerdo con la decisión del oficialismo: “No entiendo por qué de repente iba a ser el candidato a jefe de Gobierno”. Tras esto calificó los rumores como “una fantasía de la vieja política”.

Manuel Adorni en el programa de Alejandro Fantino (Captura: streaming Neura)

Durante la entrevista evitó dar detalles y planteó: “Por estar bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia. No lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron, porque no lo puedo hacer”.

La candidatura para Jefe de Gobierno Bonaerense: la disputa entre el PRO y LLA

Sobre el panorama de investigaciones por sus propiedades y acumulación de bienes, Adorni argumentó que parte de los ataques en su contra fue por su cercanía al presidente Javier Milei.

Mientras tanto, en el oficialismo continúan las discusiones sobre quiénes podrían ocupar lugares centrales en futuras candidaturas. La Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los principales escenarios de disputa entre el PRO y LLA.

En paralelo, referentes del PRO y otros espacios políticos también comenzaron a posicionarse rumbo a 2027. El actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ya manifestó su intención de buscar la reelección.

Por el lado de la oposición peronista, dirigentes como Leandro Santoro continúan siendo mencionados entre los posibles candidatos para competir en la Capital Federal. Con este panorama, Adorni intentó cerrar definitivamente las especulaciones sobre su futuro electoral y ratificó que el lugar deba ocuparlo otro referente del oficialismo.