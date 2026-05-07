El Gobierno criticó a la OMS tras el brote de hantavirus: “No resignaremos nuestra soberanía”

El Gobierno nacional cuestionó con dureza a la Organización Mundial de la Salud luego de que su director solicitara que la Argentina reconsidere su salida del organismo en medio del brote de hantavirus. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud defendió la postura oficial y remarcó que el país mantendrá su autonomía en materia sanitaria.

Mario Lugones, Ministro de salud de la Nación, aseguró que Argentina no necesita del organismo para proteger su población

“La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población. No necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países”, expresó la cartera que conduce Mario Lugones.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que continuará con la cooperación internacional cuando lo considere necesario, destacando el vínculo con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, aunque sin “resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias”.

Además, desde el Ministerio indicaron que se mantiene activo el monitoreo epidemiológico, el intercambio de información con otros países y el trabajo conjunto con las provincias para reconstruir la trazabilidad de los primeros casos. “Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país”, señalaron.

El comunicado también incluyó fuertes críticas al organismo internacional: “La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

Por último, el Gobierno reafirmó su postura: “Nuestra posición no cambia. La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias”, y cuestionó a los organismos internacionales por su rol durante la pandemia, al sostener que “deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponer condiciones a un país soberano”.