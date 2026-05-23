Investigan consumos millonarios de Manuel Adorni y su esposa: gastaron más de $85 millones con tarjetas en 2025

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti quedaron bajo la lupa luego de que trascendiera que durante 2025 acumularon consumos por más de $85 millones con tarjetas de crédito, pese a que los ingresos declarados de ambos no alcanzarían para justificar ese nivel de gastos.

Según una investigación publicada por La Nación, el matrimonio registró un promedio de consumos mensuales de $7,1 millones durante el último año. En ese período, el sueldo bruto de Adorni rondaba los $3,5 millones mensuales, mientras que Angeletti figuraba como monotributista.

La reconstrucción de los movimientos financieros se realizó en base a datos oficiales del Banco Central, registros bancarios y documentación incorporada a una causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

Más de $176 millones en consumos desde que llegó al Gobierno

De acuerdo a la información difundida, desde diciembre de 2023 —cuando Adorni asumió como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei— hasta marzo de 2026, la pareja acumuló consumos por más de $176 millones en tarjetas Visa, Mastercard y American Express.

Los registros muestran además que el matrimonio realizó 196 débitos automáticos desde cuentas bancarias para cancelar las tarjetas sin registrar mora ni atrasos, lo que llamó la atención por los montos involucrados.

En algunos meses, los pagos superaron ampliamente el salario oficial del funcionario. Según la investigación, en agosto de 2024 afrontaron pagos por $7,5 millones, mientras que en octubre de 2025 llegaron a cancelar casi $9,7 millones en tarjetas.

Sospechas sobre el origen de los fondos

La Justicia intenta determinar cuál era el verdadero flujo de ingresos del grupo familiar. Los investigadores consideran que los gastos detectados no se condicen con los ingresos declarados oficialmente por la pareja.

Además de los consumos cotidianos, la pesquisa apunta a operaciones inmobiliarias, viajes y reformas realizadas en efectivo. Según trascendió, el patrimonio y los gastos detectados superarían los US$400.000 desde la llegada de Adorni a la Casa Rosada.

Entre los movimientos bajo análisis figuran refacciones en una propiedad del country Indio Cuá, gastos de viajes al exterior y operaciones vinculadas a departamentos en la Ciudad de Buenos Aires.

Cambios en el perfil de consumo

La investigación también remarca un cambio en el tipo de gastos realizados por el matrimonio desde el ingreso del funcionario al Gobierno nacional.

De acuerdo a fuentes citadas en la publicación, pasaron de compras financiadas en cuotas a consumos vinculados a viajes internacionales y erogaciones de mayor volumen económico.

Otro dato que llamó la atención fue que Bettina Angeletti dejó de figurar como monotributista en octubre de 2025 y pasó a inscribirse como autónoma ante ARCA, luego de registrar consumos mensuales que alcanzaron los $7,8 millones.

Actualmente, la causa judicial avanza con los secretos fiscal y bancario levantados para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados, el patrimonio y el nivel de gastos registrados por la pareja.

Con información de LN.