En Río Negro, el conflicto docente se reactiva, con paros, y Educación abonará subas anunciadas

El impasse planteado en el conflicto docente se alterará, después de la fracasada paritaria salarial del jueves y los paros relanzados por la Unter para la semana próxima.

Aun así, en la reunión con el gremio, la representación de Educación confirmó el segundo pago de los 125.000 pesos y las subas en los haberes de abril en el sector docente.

En marzo, el gobierno provincial no liquidó con las mejoras iniciales del cuatrimestre porque Unter planteaba el rechazo, con paros. Las modificaciones salariales recién se cumplieron con los últimos haberes, después de que el Congreso resolvió dejar en suspenso su plan de lucha y continuar con la negociación.

Ese antecedente proyectaba ciertas dudas en la aplicación de la segunda parte de la pauta, a partir de la decisión sindical de cumplir con los dos días de paro suspendidos y fijando esas medidas para el jueves 16 y viernes 17.

Educación criticó esa posición en la paritaria, pero, también, confirmó la cancelación de la cuota restante de la compensación de 250.000 pesos y la liquidación de los incrementos programados para las remuneraciones de abril.

Puntualmente, en el acta de la reunión, la representación gubernamental indicó que “el 20 de abril se abonará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa y por agente de 125.000 pesos”.

Se agrega después que Educación “compromete la entrega de las grillas salariales luego de que sea publicado el IPC de Viedma y Nación”, “en referencia al segundo incremento en el mes de abril con el IPC promedio de febrero y marzo de 2026, siendo abonada en el mes de mayo”.

Esa liquidación comprenderá a la totalidad de los agentes públicos del Poder Ejecutivo, que rondará el 6% para el bimestre marzo-abril. Ya existe el índice de febrero, que promedió el 2,9%, mientras que marzo se estima en el 3%.

Los criterios salariales desde mayo quedaron pendientes. Los funcionarios afirmaron que “se evaluará en conjunto con el ministerio de Economía el contexto económico y financiero para continuar con la paritaria docente”.