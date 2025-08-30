En Río Negro el Frente de Izquierda se presenta como «la única oposición» a Milei y Weretilneck

El Frente de Izquierda Unidad (FITU) presentó sus candidatos para las elecciones de octubre en Río Negro y se muestra como «la única oposición que no se compra ni se vende frente a las políticas de ajuste de Javier Milei y Alberto Weretilneck».

La agrupación está integrada por el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y lleva como primera candidata al Senado a Alhue Gavuzzo (PTS), bióloga y trabajadora del Conicet de Bariloche; y a la Cámara de Diputados a Paula Gramajo (IS), trabajadora estatal de Viedma.

La alianza se mantiene desde 2011 y Gavuzzo indicó que «las propuestas que impulsaremos en la campaña tienen que ver con hacer escuchar esas voces de lucha en el Congreso» porque «somos trabajadores que hacemos política, vivimos en carne propia los mismos problemas que las familias trabajadoras: sueldos que no alcanzan, pluriempleo, falta de vivienda y el peso del ajuste».

La dirigente agregó que «muchos nos reconocen por nuestra coherencia. Además, sabemos que hay votantes del peronismo que ya no quieren apostar a lo mismo de siempre. Nos lo dicen en la calle, a mis compañeros, a Myriam Bregman o Nicolás del Caño, y lo mismo pasa acá en la provincia».

Gavuzzo remarcó que «está demostrado que votamos consecuentemente contra las leyes de ajuste del gobierno, enfrentando a quienes colaboraron e impulsando al mismo tiempo la organización en las calles».

La nómina de candidatos al Senado se completa con Rafael Maiguá (PO), trabajador de la Senaf en Bariloche y como suplentes figuran Cecilia Carrasco (PTS), docente universitaria del Comahue en Cipolletti y Hugo Soul (IS).

Para la Cámara de Diputados figuran, además de Gramajo, Gabriel Musa, referente del Polo Obrero de Godoy y Villa Regina y como suplentes Fernanda Garramuño y Jorge Paulic (MST).

Desde FITU explicaron que desarrollan «una campaña militante recorriendo ciudades, barrios, lugares de trabajo y estudio, sin los recursos de los partidos mayoritarios».

«Sabemos que los gobiernos nacional y provincial manejan la pauta y los canales de comunicación estatales; pero confiamos en llevar nuestra propuesta a todos los rincones de la provincia como siempre, a pulmón».

Agregaron que «queremos construir una fuerza política propia de las y los trabajadores, que pueda intervenir para torcer en nuestro favor cada lucha y cada debate en el Congreso. Convocamos especialmente a la juventud: necesitamos construir esa herramienta política para una sociedad basada en la verdadera igualdad».