En Río Negro, la Agencia de Turismo tendrá una transición con el Estado provincial por un año

La última reforma de la ley de la Agencia de Turismo de Río Negro estableció un plazo de un año de transición para el traspaso definitivo de las funciones de la cartera estatal hacia la conformada organización, con manejo mayoritario de los privados.

Aprobada la norma en diciembre y conformado el Directorio en mayo, la ATUR -según la ley que se sancionó el jueves- mantendrá un “esquema de cooperación y de articulación” con “la actual Secretaría de Turismo”, que pertenece al ministerio de Gobierno.

Esta coordinación prevé “asegurar la continuidad operativa” en la “inicial etapa de funcionamiento” de la Agencia. Así fundamentó la legisladora oficialista Marcela Abdala el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, acordado con “los privados”.

Simultáneamente, el directorio de ATUR volverá a reunirse el martes 10 para seguir con el análisis de antecedentes y propuestas de los 37 inscriptos en el concurso para la designación del director Ejecutivo.

La reforma legislativa -que se aprobó por unanimidad- incorporó cambios formales en la integración de la ATUR para mejorar su funcionamiento y la inclusión de Playas Doradas. Pero, la modificación esencial se concentró en la continuidad de la secretaria de Turismo como “soporte técnico, operativo y administrativo”, “en coordinación institucional con la Agencia para las “tareas propias” que se le requieran.

La oposición incorporó un plazo de transición y se estableció un año para esta tarea compartida.

En su fundamentación, Abdala explicó que se “tratan de modificaciones menores”, no previstas inicialmente, y remarcó el propósito de una implementación “progresiva”.

Desde el PRO, Laura Frei cuestionó que “a seis meses de creada la Agencia todavía no tenga cuenta bancaria, ni CUIT. No funciona”, afirmó. Calificó de un “despropósito volver a requerir funciones a la secretaría” y aludió a que la concurrencia del ministro de Gobierno, Fabian Gatti no trajo ninguna precisión.

A seis meses, la Agencia no tiene cuenta, ni CUIT. No funciona. Es un despropósito volver con la secretaría de Turismo”. Laura Frei, legisladora del PRO y de Bariloche.

Aun esas críticas, esa bancada -aclaró- respaldó las modificaciones porque se sumó un plazo de un año al periodo de complementación.

Ana Marks, de PJ-NE, advirtió de la “gravísima” situación turística por la macroeconomía, aunque cuestionó a la Provincia por su ausencia, recordando que Neuquén lanzó un previaje.

Por su parte, Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, se preguntó por qué la Agencia “no puede sola” a pesar de contar con un “patrimonio considerado”.

La radical Lorena Matzen defendió el proyecto porque el Estado “no debe delegar el rol” y, en especial, la tarea de “fiscalización y de control”. Entendió que esta complementación corregirá un “poco” ese retiro estatal inicialmente planteado.

Al final, el presidente de JSRN, Facundo López reiteró que el “Estado nunca se fue, sigue estando y va a convivir siempre”. El propósito es que el “gobierno acompañe”, aunque “las decisiones las tomen los privados” para “dinamizar el sector y permitir hacer contrataciones, poder hacer campañas publicitarias, todo mucho más rápido”.